Paraná poderá implantar modelo de bonde elétrico em várias regiões

Curitiba - O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário das Cidades, Guto Silva, apresentaram nesta quinta (04/09) o Bonde Urbano Digital (BUD), tecnologia chinesa de transporte coletivo sem trilhos, que será implantado inicialmente na Região Metropolitana de Curitiba, mas que poderá ser expandindo a outras cidades do Paraná.

A ideia é que, se aprovado neste teste, o veículo seja incluído no sistema de transporte metropolitano, podendo também ser expandido a outras cidades do Paraná. No período de testes serão avaliadas questões como a manutenção, comportamento do veículo no trânsito da cidade, se a população aprova esse meio de transporte e alternativas para amplitude a esse projeto com novos veículos e novas linhas.

O secretário das Cidades, Guto Silva, ressaltou que o modelo representa mais um salto tecnológico importante, acompanhando o dinamismo do Estado.