Paraná - O Paraná inicia a semana com 25.748 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador, distribuídas por todas as regiões do estado, com oportunidades em funções operacionais, técnicas e administrativas.
A maior parte das vagas está concentrada nas áreas de produção e indústria. As posições mais procuradas incluem alimentador de linha de produção (6.468 vagas), abatedor (1.360), operador de caixa (1.023) e auxiliar nos serviços de alimentação (948).
Vagas por Região
Na Região Metropolitana de Curitiba, são 4.836 oportunidades, sendo 1.020 na Agência Central da Capital. As funções mais requisitadas são operador de telemarketing ativo e receptivo, atendente de lojas e mercados, auxiliar nos serviços de alimentação e faxineiro.
Em Cascavel, a Regional oferece 6.333 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção (2.097) e abatedor (954). A Regional de Campo Mourão tem 3.842 oportunidades, principalmente para alimentador de linha de produção (1.365), magarefe (522) e auxiliar nos serviços de alimentação (338).
Londrina conta com 2.484 vagas, com alta demanda para alimentadores de linha de produção, vendedores e motoristas de caminhão. Foz do Iguaçu oferece 2.390 vagas, distribuídas entre alimentador de linha de produção, operador de caixa, repositor de mercadorias e abatedor.
Programa Master Job e Outras Oportunidades
O programa Master Job, que visa a inserção qualificada no mercado de trabalho, disponibiliza 47 vagas para profissionais com formação técnica e superior, com foco em áreas como segurança do trabalho, elétrica, administração, psicologia, engenharia e assistência social. Também há seis vagas de estágio para analista de negócios e engenheiro civil, além de outras sete vagas na Região Metropolitana de Curitiba para cargos como professor de língua portuguesa, farmacêutico, analista de custos e comprador.
Outras regiões do estado com vagas em destaque incluem:
- Pato Branco: 1.557 vagas
- Maringá: 1.112 vagas
- Umuarama: 988 vagas
- Guarapuava: 711 vagas
- Jacarezinho: 386 vagas
- Ponta Grossa: 386 vagas
- Paranaguá: 723 vagas
Fonte: AEN