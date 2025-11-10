Paraná - O Paraná inicia a semana com 25.748 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador, distribuídas por todas as regiões do estado, com oportunidades em funções operacionais, técnicas e administrativas.

A maior parte das vagas está concentrada nas áreas de produção e indústria. As posições mais procuradas incluem alimentador de linha de produção (6.468 vagas), abatedor (1.360), operador de caixa (1.023) e auxiliar nos serviços de alimentação (948).

Vagas por Região

Na Região Metropolitana de Curitiba, são 4.836 oportunidades, sendo 1.020 na Agência Central da Capital. As funções mais requisitadas são operador de telemarketing ativo e receptivo, atendente de lojas e mercados, auxiliar nos serviços de alimentação e faxineiro.

Em Cascavel, a Regional oferece 6.333 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção (2.097) e abatedor (954). A Regional de Campo Mourão tem 3.842 oportunidades, principalmente para alimentador de linha de produção (1.365), magarefe (522) e auxiliar nos serviços de alimentação (338).