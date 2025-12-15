Paraná - O Paraná inicia a última semana antes do Natal com 23.779 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador, destacando o ritmo acelerado da geração de oportunidades em todo o Estado. Os setores com maior demanda de mão de obra estão ligados à indústria, comércio e serviços, com destaque para alimentador de linha de produção (6.380), abatedor (1.377), operador de caixa (1.044) e magarefe (867).

A Região Metropolitana de Curitiba tem 4.361 vagas, com ênfase em alimentador de linha de produção (446), operador de caixa (299), faxineiro (231) e auxiliar de logística (224). Na Agência do Trabalhador de Curitiba, há 748 vagas, sendo 64 para auxiliar de serviços de alimentação, 62 para atendente de lojas e mercados, 59 para faxineiro e 42 para operador de caixa.

No Interior, três regionais se destacam. A Regional de Cascavel lidera com 6.084 vagas, com 1.794 para alimentador de linha de produção, 951 para abatedor e 290 para trabalhador volante da agricultura. O comércio também tem demanda, com 226 vagas para operador de caixa. A Regional de Campo Mourão soma 3.325 vagas, sendo 1.415 para alimentador de linha de produção, 547 para magarefe e 219 para abatedor. Já a Regional de Foz do Iguaçu tem 2.438 vagas, com destaque para 733 oportunidades para alimentador de linha de produção, 158 para repositor de mercadorias e 137 para operador de caixa.

As demais regionais também têm boas ofertas: Londrina (1.873), Maringá (1.294), Pato Branco (1.419), Paranaguá (926), Umuarama (897), Guarapuava (491), Ponta Grossa (460) e Jacarezinho (211).