Paraná - O Paraná inicia a semana com 23.720 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador. As oportunidades estão concentradas nos setores de produção, agroindústria, comércio e serviços, refletindo o aquecimento do mercado de trabalho no Estado. As funções com mais vagas são alimentador de linha de produção (6.569), abatedor (1.443), magarefe (1.001) e operador de caixa (814).

A regional com maior número de vagas é Cascavel, com 5.705 oportunidades, especialmente na agroindústria. Destas, 1.848 são para alimentador de linha de produção, além de uma alta demanda por abatedores e magarefes. Campo Mourão vem em seguida, com 3.907 vagas, também puxadas pela indústria de alimentos, destacando 1.421 vagas para alimentadores de produção, 600 para magarefes e 329 para auxiliar de serviços de alimentação.

Vagas por Região

Foz do Iguaçu tem 2.388 vagas, impulsionadas pelos setores de produção, varejo e serviços, com 864 oportunidades para alimentador de produção e diversas vagas para operadores de caixa e repositores. A Região Metropolitana de Curitiba soma 4.196 vagas, distribuídas entre produção, comércio e serviços gerais. Somente em Curitiba, são 734 vagas, com alta procura por operadores de telemarketing, faxineiros, atendentes de lojas e auxiliares de alimentação.

Londrina registra 2.197 vagas, com equilíbrio entre varejo, indústria e serviços, destacando vagas para repositores, vendedores e costureiros. Pato Branco oferece 1.347 vagas nos setores de produção, comércio e serviços gerais, enquanto Umuarama tem 1.012 oportunidades, com foco na indústria de abate e funções operacionais.