Paraná oferece 23,4 mil vagas de emprego por meio das Agências do Trabalhador

Paraná - O Paraná inicia a primeira segunda-feira (6) de outubro com 23.478 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador . As funções com mais oportunidades são: alimentador de linha de produção (6.690), abatedor (989), operador de caixa (823) e magarefe – cortador de carne (641).

Entre os destaques regionais, Cascavel lidera em volume de vagas com 6.228, sendo 2.108 para alimentador de linha de produção e 757 para abatedor. Na Regional de Curitiba, são 4.354 vagas, com destaque para 457 oportunidades de alimentador de linha de produção, 312 para auxiliar de logística, 242 para operador de caixa e 190 para faxineiro.

A Agência Central de Curitiba reúne 814 vagas, com destaque para 75 oportunidades de faxineiro, 69 de atendente de lojas e mercados, 59 de auxiliar nos serviços de alimentação e 46 de operador de caixa.

Campo Mourão, com 2.699 oportunidades, aparece na sequência, com 1.325 vagas para alimentador de linha de produção e 179 para magarefe. Logo depois aparecem Foz do Iguaçu, com 2.395 vagas; Londrina, com 2.511; Pato Branco, com 1.340; Maringá, com 1.056; Umuarama, com 937; Guarapuava, com 745; Paranaguá, com 484; Ponta Grossa, com 479; e Jacarezinho, com 250 oportunidades disponíveis nesta semana.

A plataforma Master Job, em Curitiba, oferta 38 vagas para profissionais qualificados em áreas como recursos humanos, administração, engenharia, finanças e tecnologia. Há também 9 vagas de estágio em cursos como contabilidade, logística, marketing e engenharia. Na Região Metropolitana de Curitiba, o Master Job soma ainda 11 oportunidades de nível técnico e superior e 4 vagas de estágio em áreas como administração, engenharia e educação física.

“O Paraná mantém um ritmo constante de geração de empregos e mostra a força da nossa economia com mais de 23 mil oportunidades abertas nas Agências do Trabalhador. Esse resultado reforça a confiança do setor produtivo e o nosso compromisso em apoiar quem busca uma colocação e qualificação profissional”, destaca o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo.

CONFIRA AS ÁREAS COM MAIS VAGAS NA SEMANA:

Alimentador de linha de produção – 6.690 vagas

Abatedor – 989 vagas

Operador de caixa – 823 vagas

Magarefe (cortador de carne) – 641 vagas

Auxiliar de logística – 312 vagas