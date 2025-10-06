Paraná oferece 23,4 mil vagas de emprego por meio das Agências do Trabalhador

Paraná - O Paraná inicia a primeira segunda-feira (6) de outubro com 23.478 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador . As funções com mais oportunidades são: alimentador de linha de produção (6.690), abatedor (989), operador de caixa (823) e magarefe – cortador de carne (641).
Entre os destaques regionais, Cascavel lidera em volume de vagas com 6.228, sendo 2.108 para alimentador de linha de produção e 757 para abatedor. Na Regional de Curitiba, são 4.354 vagas, com destaque para 457 oportunidades de alimentador de linha de produção, 312 para auxiliar de logística, 242 para operador de caixa e 190 para faxineiro.
A Agência Central de Curitiba reúne 814 vagas, com destaque para 75 oportunidades de faxineiro, 69 de atendente de lojas e mercados, 59 de auxiliar nos serviços de alimentação e 46 de operador de caixa.
Campo Mourão, com 2.699 oportunidades, aparece na sequência, com 1.325 vagas para alimentador de linha de produção e 179 para magarefe. Logo depois aparecem Foz do Iguaçu, com 2.395 vagas; Londrina, com 2.511; Pato Branco, com 1.340; Maringá, com 1.056; Umuarama, com 937; Guarapuava, com 745; Paranaguá, com 484; Ponta Grossa, com 479; e Jacarezinho, com 250 oportunidades disponíveis nesta semana.
A plataforma Master Job, em Curitiba, oferta 38 vagas para profissionais qualificados em áreas como recursos humanos, administração, engenharia, finanças e tecnologia. Há também 9 vagas de estágio em cursos como contabilidade, logística, marketing e engenharia. Na Região Metropolitana de Curitiba, o Master Job soma ainda 11 oportunidades de nível técnico e superior e 4 vagas de estágio em áreas como administração, engenharia e educação física.
“O Paraná mantém um ritmo constante de geração de empregos e mostra a força da nossa economia com mais de 23 mil oportunidades abertas nas Agências do Trabalhador. Esse resultado reforça a confiança do setor produtivo e o nosso compromisso em apoiar quem busca uma colocação e qualificação profissional”, destaca o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo.
CONFIRA AS ÁREAS COM MAIS VAGAS NA SEMANA:
Alimentador de linha de produção – 6.690 vagas
Abatedor – 989 vagas
Operador de caixa – 823 vagas
Magarefe (cortador de carne) – 641 vagas
Auxiliar de logística – 312 vagas
Faxineiro – 190 vagas
Repositor de mercadorias – 148 vagas
Atendente de lojas e mercados – 88 vagas
MUTIRÃO OUTUBRO ROSA
O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná (SETR), promove na próxima quarta-feira (08) o Mutirão do Emprego para Mulheres, uma ação especial em alusão ao Outubro Rosa. O evento, em Curitiba, vai reunir mais de 20 empresas com mais de 900 vagas disponíveis, exclusivamente voltadas ao público feminino.
O mutirão acontecerá das 9h às 15h, com entrega de senhas até 12h, na Agência do Trabalhador de Curitiba (Rua Pedro Ivo, 503, Centro). Além das vagas de emprego, as participantes poderão receber orientação profissional, atualizar o cadastro e ser encaminhadas para cursos de qualificação gratuitos.
Elas também poderão aproveitar atividades especiais de cuidado e bem-estar. O Sesc oferecerá serviços de esmaltação no período da manhã, enquanto o Instituto Embelezze fará o sorteio de 60 vouchers que poderão ser trocados por corte de cabelo, esmaltação, escova e outros serviços disponibilizados pela instituição.
CAGED
O Paraná é o terceiro estado com maior volume de novos empregos com carteira assinada gerados entre janeiro e agosto de 2025, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Nos oito primeiros meses deste ano, o saldo de postos de trabalho formais no Estado foi de 108.778 – resultado de 1,43 milhão de admissões e 1,32 milhão de desligamentos no período.
O saldo de empregos do Paraná foi o melhor da região Sul, superando Santa Catarina (83,8 mil) e Rio Grande do Sul (74,5 mil). Em nível nacional, ficou atrás apenas de São Paulo (436,7 mil) e Minas Gerais (152,9 mil). Com as novas contratações, o Paraná conta atualmente com o estoque de 3,3 milhões empregos.
O crescimento de empregos em relação ao estoque original é proporcionalmente maior no Estado do que nos dois primeiros colocados. No Paraná foi de 3,38% em oito meses, contra 3,05% no caso de São Paulo e 3,12% em Minas Gerais. O percentual também ficou acima da média nacional, que registrou a criação de 1,5 milhão de empregos, equivalente a 3,18% de crescimento.
Fonte: AEN