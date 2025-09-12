Paraná lidera crescimento do turismo no Brasil em julho, aponta IBGE

Paraná - O Paraná foi o estado que registrou o maior crescimento do Brasil no turismo em julho de 2025, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (12). A alta em relação a junho foi de 2%.

O crescimento aconteceu na contramão da média brasileira, que no mesmo período registrou queda de 0,7%. Dos 18 estados pesquisados pelo instituto, apenas seis apresentaram aumento nas atividades turísticas ao longo do mês.

Espírito Santo dividiu a liderança nacional com o Paraná, com alta de 2%, e logo atrás ficaram os estados de Alagoas (1,8%), Minas Gerais (1,1%), Pernambuco (0,9%) e São Paulo (0,6%). Ceará registrou estabilidade, sem variação percentual no período, e outros 10 estados tiveram retração na atividade.

Nas outras comparações temporais, a atividade turística do Paraná também registrou crescimento. Na comparação com julho de 2024, o turismo paranaense registrou alta de 6,6%, o dobro do alcançado pela média brasileira para o período, que foi de 3,3%. Neste recorte de tempo, o resultado paranaense foi o quarto melhor do País, atrás apenas do Rio Grande do Sul (18,6%), Distrito Federal (7%) e Ceará (6,9%).

Na variação acumulada no ano, que considera o período entre janeiro e julho, o turismo do Paraná cresceu 5,8%, enquanto na variação acumulada dos últimos 12 meses a alta da atividade foi de 7,4%.