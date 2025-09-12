Paraná lidera crescimento do turismo no Brasil em julho, aponta IBGE

Paraná - O Paraná foi o estado que registrou o maior crescimento do Brasil no turismo em julho de 2025, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (12). A alta em relação a junho foi de 2%.
O crescimento aconteceu na contramão da média brasileira, que no mesmo período registrou queda de 0,7%. Dos 18 estados pesquisados pelo instituto, apenas seis apresentaram aumento nas atividades turísticas ao longo do mês.
Espírito Santo dividiu a liderança nacional com o Paraná, com alta de 2%, e logo atrás ficaram os estados de Alagoas (1,8%), Minas Gerais (1,1%), Pernambuco (0,9%) e São Paulo (0,6%). Ceará registrou estabilidade, sem variação percentual no período, e outros 10 estados tiveram retração na atividade.
Nas outras comparações temporais, a atividade turística do Paraná também registrou crescimento. Na comparação com julho de 2024, o turismo paranaense registrou alta de 6,6%, o dobro do alcançado pela média brasileira para o período, que foi de 3,3%. Neste recorte de tempo, o resultado paranaense foi o quarto melhor do País, atrás apenas do Rio Grande do Sul (18,6%), Distrito Federal (7%) e Ceará (6,9%).
Na variação acumulada no ano, que considera o período entre janeiro e julho, o turismo do Paraná cresceu 5,8%, enquanto na variação acumulada dos últimos 12 meses a alta da atividade foi de 7,4%.
Impacto Econômico do Turismo no Paraná
RECEITA – Com o aumento da atividade turística, a economia local é impactada positivamente, com crescimento no faturamento dos negócios. Na comparação entre julho e junho de 2025, o Paraná teve o segundo maior aumento na receita nominal do turismo, com alta de 3,8%.
Apenas Alagoas registrou um crescimento maior, com 6% de alta. Logo atrás do Paraná estão Ceará (3,4%), Pernambuco (3,1%) e Espírito Santo (2,7%). O aumento médio nacional no período foi de 1%.
Em relação ao mês de julho de 2024, o crescimento no faturamento paranaense foi de 11,1%, o quinto maior do País, atrás de Rio Grande do Sul (31,1%), Amazonas (16,7%), Ceará (12,3%) e Rio de Janeiro (11,2%). Nesta comparação, a alta média do Brasil foi de 8,4%.
Na comparação acumulada do ano, entre janeiro e julho de 2025, a receita nominal do turismo paranaense aumentou 10,7%. Já na comparação acumulada dos últimos 12 meses, o aumento foi de 11,5%.
