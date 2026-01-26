Paraná - O Paraná começa mais uma semana com um cenário positivo no mercado de trabalho. São 26.584 vagas de emprego abertas, o maior número registrado no ano até agora, o que reforça o ritmo acelerado de contratações e o fortalecimento da economia estadual.

As oportunidades estão distribuídas por todas as regiões e atendem diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade. Há vagas em funções operacionais, administrativas e comerciais, além de cargos técnicos, especializados, de nível superior e de estágio, refletindo a diversidade do mercado paranaense.

Entre as ocupações com maior demanda no Estado, destaque para Alimentador de Linha de Produção, com mais de 5,7 mil vagas. Na sequência aparecem Vendedor do Comércio Varejista (2.744), Abatedor (1.381) e Operador de Caixa (674), evidenciando a força da indústria, do comércio e da cadeia de alimentos.

A Região Metropolitana de Curitiba concentra 4.605 vagas, principalmente nas áreas de produção industrial, logística, comércio e serviços. Funções como Alimentador de Linha de Produção, Auxiliar de Logística, Operador de Caixa e Cobrador Interno lideram as ofertas.

Somente na Agência de Curitiba, são 878 vagas disponíveis, com destaque para Faxineiro, Atendente de Lojas e Mercados, Auxiliar nos Serviços de Alimentação e Operador de Caixa, reforçando o papel da capital como polo de serviços e comércio.

Vagas no Interior do Paraná

No interior, os Núcleos Regionais também registram números expressivos. Cascavel lidera com 6.911 vagas, impulsionada pelo setor agroindustrial, frigoríficos e construção civil. Campo Mourão soma 2.930 oportunidades, com forte presença do agronegócio e da indústria de transformação.