Paraná - O Paraná começa mais uma semana com um cenário positivo no mercado de trabalho. São 26.584 vagas de emprego abertas, o maior número registrado no ano até agora, o que reforça o ritmo acelerado de contratações e o fortalecimento da economia estadual.
As oportunidades estão distribuídas por todas as regiões e atendem diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade. Há vagas em funções operacionais, administrativas e comerciais, além de cargos técnicos, especializados, de nível superior e de estágio, refletindo a diversidade do mercado paranaense.
Entre as ocupações com maior demanda no Estado, destaque para Alimentador de Linha de Produção, com mais de 5,7 mil vagas. Na sequência aparecem Vendedor do Comércio Varejista (2.744), Abatedor (1.381) e Operador de Caixa (674), evidenciando a força da indústria, do comércio e da cadeia de alimentos.
A Região Metropolitana de Curitiba concentra 4.605 vagas, principalmente nas áreas de produção industrial, logística, comércio e serviços. Funções como Alimentador de Linha de Produção, Auxiliar de Logística, Operador de Caixa e Cobrador Interno lideram as ofertas.
Somente na Agência de Curitiba, são 878 vagas disponíveis, com destaque para Faxineiro, Atendente de Lojas e Mercados, Auxiliar nos Serviços de Alimentação e Operador de Caixa, reforçando o papel da capital como polo de serviços e comércio.
Vagas no Interior do Paraná
No interior, os Núcleos Regionais também registram números expressivos. Cascavel lidera com 6.911 vagas, impulsionada pelo setor agroindustrial, frigoríficos e construção civil. Campo Mourão soma 2.930 oportunidades, com forte presença do agronegócio e da indústria de transformação.
A regional de Foz do Iguaçu contabiliza 4.877 vagas, com destaque para comércio, produção industrial e serviços. Guarapuava registra 717 oportunidades, enquanto Jacarezinho soma 44 vagas, demonstrando que todas as regiões seguem recebendo investimentos.
Outras regionais também se destacam: Londrina tem 1.934 vagas, Maringá soma 976, Paranaguá registra 778, Pato Branco conta com 1.431, Ponta Grossa tem 338 e Umuarama aparece com 1.043 vagas.
Técnico e superior
Além das vagas operacionais, há oportunidades para nível técnico e superior em áreas como Farmácia, Contabilidade, Marketing, Recursos Humanos, Engenharia, Educação, Tecnologia, Segurança do Trabalho e Saúde. Também há vagas de estágio, ampliando o acesso de jovens ao mercado formal.
Declarações do Secretário Do Carmo
Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, o recorde de vagas em 2026 confirma a confiança das empresas na economia do Paraná. “Esse volume histórico mostra que o Estado segue gerando empregos em todas as regiões e para diferentes perfis profissionais”, destacou.
Com vagas em todas as regiões e níveis de qualificação, o Paraná se consolida como referência nacional na geração de oportunidades. A Secretaria do Trabalho orienta os trabalhadores a procurarem a Agência do Trabalhador mais próxima, com documentos pessoais e cadastro atualizado, para aproveitar o momento positivo do mercado de trabalho.
Fonte: AEN