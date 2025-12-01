Paraná - O Paraná inicia dezembro com um recorde de 27.158 vagas de emprego, superando o recorde anterior de 26.718 oportunidades, registrado na última semana de outubro. O maior número de vagas está concentrado nos setores de produção, agroindústria, comércio e serviços, com destaque para alimentador de linha de produção (7.689 vagas), abatedor (1.455), operador de caixa (1.055) e magarefe (1.019).

A região de Cascavel lidera com 6.250 vagas, seguida por Campo Mourão (4.193) e Curitiba (5.092). Foz do Iguaçu tem 2.931 vagas, Londrina 2.707 e Maringá 1.351. O litoral de Paranaguá soma 531 vagas, e Pato Branco, no Sudoeste, tem 1.651. Umuarama registra 996 vagas, impulsionadas pela indústria de abate.

Além das vagas gerais, o Master Job oferece 46 oportunidades qualificadas em Curitiba, com áreas como enfermagem, administração e engenharia. Também há vagas de estágio em diversas áreas, como Engenharia Civil e Enfermagem.

Crescimento do emprego e políticas de empregabilidade no Paraná

O secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, destaca que o alto número de vagas reflete a confiança do setor produtivo e o avanço das políticas de empregabilidade. Ele afirma que as Agências do Trabalhador estão preparadas para ajudar os cidadãos a encontrar uma vaga, seja sua primeira chance ou uma recolocação profissional.