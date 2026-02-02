Paraná - O Paraná inicia a semana com 27.071 vagas de emprego abertas em todas as regiões do Estado. As oportunidades refletem o aquecimento do mercado de trabalho e abrangem funções operacionais, técnicas e de nível superior, atendendo a diferentes perfis profissionais.

As ocupações com maior número de vagas são Alimentador de Linha de Produção (5.712), Vendedor de Comércio Varejista (3.205), Abatedor (1.425) e Operador de Caixa (994), evidenciando a força da indústria, do comércio e do setor de alimentos na geração de empregos.

Na Região Metropolitana de Curitiba, há 5.289 vagas, com destaque para Cobrador Interno (874), Alimentador de Linha de Produção (394), Operador de Caixa (300) e Faxineiro (276). A Agência de Curitiba concentra 1.158 oportunidades, principalmente para Repositor de Mercadorias, Operador de Caixa, Fiscal de Loja e serviços gerais.

A Regional de Cascavel lidera o número de vagas no Estado, com 6.139 oportunidades, sobretudo para Alimentador de Linha de Produção (1.703), Abatedor (966) e Operador de Caixa (282), reforçando a importância do Oeste paranaense na cadeia industrial e agroindustrial. Em seguida aparece a Regional de Curitiba, também com 5.289 vagas, concentradas nas áreas administrativa, operacional e de serviços, com destaque para cobrança interna.