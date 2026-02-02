Paraná - O Paraná inicia a semana com 27.071 vagas de emprego abertas em todas as regiões do Estado. As oportunidades refletem o aquecimento do mercado de trabalho e abrangem funções operacionais, técnicas e de nível superior, atendendo a diferentes perfis profissionais.
As ocupações com maior número de vagas são Alimentador de Linha de Produção (5.712), Vendedor de Comércio Varejista (3.205), Abatedor (1.425) e Operador de Caixa (994), evidenciando a força da indústria, do comércio e do setor de alimentos na geração de empregos.
Na Região Metropolitana de Curitiba, há 5.289 vagas, com destaque para Cobrador Interno (874), Alimentador de Linha de Produção (394), Operador de Caixa (300) e Faxineiro (276). A Agência de Curitiba concentra 1.158 oportunidades, principalmente para Repositor de Mercadorias, Operador de Caixa, Fiscal de Loja e serviços gerais.
A Regional de Cascavel lidera o número de vagas no Estado, com 6.139 oportunidades, sobretudo para Alimentador de Linha de Produção (1.703), Abatedor (966) e Operador de Caixa (282), reforçando a importância do Oeste paranaense na cadeia industrial e agroindustrial. Em seguida aparece a Regional de Curitiba, também com 5.289 vagas, concentradas nas áreas administrativa, operacional e de serviços, com destaque para cobrança interna.
Vagas por Região
Na Regional de Foz do Iguaçu, são 4.851 vagas, com forte presença do comércio varejista, que soma 2.697 oportunidades. Campo Mourão reúne 3.033 vagas, Londrina 2.176, Pato Branco 1.652 e Maringá 1.041, com demandas variadas nas áreas industrial, agrícola, manutenção, soldagem e comércio. Outras regionais, como Paranaguá, Guarapuava, Ponta Grossa, Umuarama e Jacarezinho, também oferecem centenas de vagas, garantindo capilaridade da política de emprego em todo o Estado.
Oportunidades Específicas e Declarações
Além das vagas operacionais, o levantamento aponta oportunidades específicas por meio da Master Job, com postos técnicos, administrativos, educacionais, de saúde e estágios, especialmente em Curitiba e na Região Metropolitana, fortalecendo a conexão entre formação profissional e mercado de trabalho.
Para o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, os números refletem uma política pública consistente. “Esses mais de 27 mil postos mostram que o Paraná segue gerando oportunidades em todas as regiões, com foco na inclusão e na qualificação profissional”, afirmou. Ele reforça que as Agências do Trabalhador estão preparadas para orientar os candidatos, destacando a importância de manter o cadastro atualizado e aproveitar o momento positivo do mercado de trabalho no Estado.
Fonte: AEN