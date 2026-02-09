Paraná - O Paraná inicia a semana com 25.892 vagas de emprego com carteira assinada abertas nas Agências do Trabalhador em todas as regiões do Estado. O volume de oportunidades reflete o aquecimento do mercado de trabalho e a efetividade das políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico.
As vagas estão concentradas principalmente nos setores da indústria, comércio, serviços, construção civil e agronegócio. Há oportunidades para profissionais com ensino fundamental, formação técnica e nível superior. Entre os cargos com maior demanda estão alimentador de linha de produção, abatedor, operador de caixa, magarefe e auxiliar de logística, evidenciando a diversidade do perfil buscado pelas empresas.
Vagas de Emprego por Região no Paraná
A Região Metropolitana de Curitiba lidera em número de vagas, com 5.746 oportunidades, especialmente para cobrador interno, alimentador de linha de produção, operador de caixa e auxiliar de logística. Somente a Agência do Trabalhador de Curitiba concentra 1.119 vagas, com destaque para operador de caixa, fiscal de loja, repositor de mercadorias e zelador de edifício.
No interior, a regional de Cascavel é a maior geradora de oportunidades, com 6.407 vagas, principalmente para alimentador de linha de produção e abatedor. Na sequência aparecem Campo Mourão, com 3.116 vagas, e Foz do Iguaçu, com 2.511, reforçando o dinamismo econômico dessas regiões.
Outras regionais também registram números expressivos, como Londrina (1.960 vagas), Pato Branco (1.892), Maringá (1.287), Umuarama (871), Guarapuava (848) e Paranaguá (734), demonstrando que o crescimento do emprego ocorre de forma equilibrada em todo o Paraná.
Oportunidades Qualificadas e Programa Master Job
Além das vagas operacionais, há oportunidades qualificadas e de estágio, especialmente por meio do programa Master Job, que oferta cargos técnicos e de nível superior em áreas como administração, engenharia, saúde, marketing, educação, logística e segurança do trabalho.
Declarações do Secretário Do Carmo
Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, os números confirmam a força da economia paranaense e o compromisso do Governo do Estado com a geração de oportunidades. “O Paraná vive um momento muito positivo no mercado de trabalho. Esses quase 26 mil postos abertos mostram que nossa economia está aquecida e que as políticas públicas estão funcionando”, afirma.
Segundo o secretário, a atuação integrada entre governo, setor produtivo e trabalhadores é fundamental para esses resultados. Ele destaca os investimentos na intermediação de mão de obra, na qualificação profissional e na modernização das Agências do Trabalhador, garantindo que as vagas cheguem a quem mais precisa.
Do Carmo também reforça a qualificação profissional como estratégia para ampliar a empregabilidade. “Nosso foco é preparar o cidadão para as novas demandas do mercado, oferecendo cursos e capacitações que aumentem as chances de inserção e crescimento profissional”, ressalta.
Como Acessar as Vagas
Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador mais próxima ou acessar os canais digitais do Governo do Estado para consultar as vagas e realizar o encaminhamento de forma prática e segura.
Paraná: Referência em Geração de Empregos
Com esse volume expressivo de oportunidades, o Paraná reafirma sua posição como um dos estados que mais geram empregos no Brasil, consolidando-se como referência nacional em políticas públicas de trabalho, qualificação e desenvolvimento econômico sustentável.
Fonte: AEN