Paraná - O Paraná inicia a semana com 25.892 vagas de emprego com carteira assinada abertas nas Agências do Trabalhador em todas as regiões do Estado. O volume de oportunidades reflete o aquecimento do mercado de trabalho e a efetividade das políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico.

As vagas estão concentradas principalmente nos setores da indústria, comércio, serviços, construção civil e agronegócio. Há oportunidades para profissionais com ensino fundamental, formação técnica e nível superior. Entre os cargos com maior demanda estão alimentador de linha de produção, abatedor, operador de caixa, magarefe e auxiliar de logística, evidenciando a diversidade do perfil buscado pelas empresas.

Vagas de Emprego por Região no Paraná

A Região Metropolitana de Curitiba lidera em número de vagas, com 5.746 oportunidades, especialmente para cobrador interno, alimentador de linha de produção, operador de caixa e auxiliar de logística. Somente a Agência do Trabalhador de Curitiba concentra 1.119 vagas, com destaque para operador de caixa, fiscal de loja, repositor de mercadorias e zelador de edifício.

No interior, a regional de Cascavel é a maior geradora de oportunidades, com 6.407 vagas, principalmente para alimentador de linha de produção e abatedor. Na sequência aparecem Campo Mourão, com 3.116 vagas, e Foz do Iguaçu, com 2.511, reforçando o dinamismo econômico dessas regiões.

Outras regionais também registram números expressivos, como Londrina (1.960 vagas), Pato Branco (1.892), Maringá (1.287), Umuarama (871), Guarapuava (848) e Paranaguá (734), demonstrando que o crescimento do emprego ocorre de forma equilibrada em todo o Paraná.

Oportunidades Qualificadas e Programa Master Job

Além das vagas operacionais, há oportunidades qualificadas e de estágio, especialmente por meio do programa Master Job, que oferta cargos técnicos e de nível superior em áreas como administração, engenharia, saúde, marketing, educação, logística e segurança do trabalho.