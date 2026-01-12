Paraná - O Paraná inicia a semana com 17.963 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todo o Estado. As oportunidades atendem a diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, refletindo o bom momento do mercado de trabalho paranaense e a atuação contínua do Governo do Estado na intermediação de mão de obra.

As vagas estão concentradas principalmente nos setores industrial, comercial, de serviços e agropecuário, demonstrando a diversidade da economia estadual. O cargo com maior número de oportunidades é o de alimentador de linha de produção, com 4.194 vagas, seguido por abatedor (1.140), cobrador interno (918) e operador de caixa (641).

Na Região Metropolitana de Curitiba, são 3.947 vagas abertas, com destaque para cobrador interno (918), alimentador de linha de produção (288), auxiliar de logística (232) e operador de caixa (215). O volume reforça a importância da região como um dos principais polos de geração de empregos do Estado.

Somente na Agência do Trabalhador de Curitiba, há 466 vagas disponíveis, principalmente para operador de telemarketing ativo e receptivo (50), auxiliar nos serviços de alimentação (29), alimentador de linha de produção (27) e faxineiro (25).

Vagas no Interior do Paraná

No interior, Cascavel concentra um dos maiores volumes, com 5.880 vagas, impulsionadas pela indústria de alimentos e pelo setor agropecuário. Os principais cargos são alimentador de linha de produção (1.785), abatedor (885), trabalhador volante da agricultura (209) e operador de caixa (18).

O Núcleo Regional de Campo Mourão registra 1.782 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção (316), abatedor (180), repositor de mercadorias (102) e trabalhador volante da agricultura (60). Já em Foz do Iguaçu, são 1.820 oportunidades, principalmente para alimentador de linha de produção (599), repositor de mercadorias (97), operador de caixa (90) e abatedor (75).