Paraná - O Paraná inicia a semana com 17.963 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados em todo o Estado. As oportunidades atendem a diferentes níveis de escolaridade e perfis profissionais, refletindo o bom momento do mercado de trabalho paranaense e a atuação contínua do Governo do Estado na intermediação de mão de obra.
As vagas estão concentradas principalmente nos setores industrial, comercial, de serviços e agropecuário, demonstrando a diversidade da economia estadual. O cargo com maior número de oportunidades é o de alimentador de linha de produção, com 4.194 vagas, seguido por abatedor (1.140), cobrador interno (918) e operador de caixa (641).
Na Região Metropolitana de Curitiba, são 3.947 vagas abertas, com destaque para cobrador interno (918), alimentador de linha de produção (288), auxiliar de logística (232) e operador de caixa (215). O volume reforça a importância da região como um dos principais polos de geração de empregos do Estado.
Somente na Agência do Trabalhador de Curitiba, há 466 vagas disponíveis, principalmente para operador de telemarketing ativo e receptivo (50), auxiliar nos serviços de alimentação (29), alimentador de linha de produção (27) e faxineiro (25).
Vagas no Interior do Paraná
No interior, Cascavel concentra um dos maiores volumes, com 5.880 vagas, impulsionadas pela indústria de alimentos e pelo setor agropecuário. Os principais cargos são alimentador de linha de produção (1.785), abatedor (885), trabalhador volante da agricultura (209) e operador de caixa (18).
O Núcleo Regional de Campo Mourão registra 1.782 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção (316), abatedor (180), repositor de mercadorias (102) e trabalhador volante da agricultura (60). Já em Foz do Iguaçu, são 1.820 oportunidades, principalmente para alimentador de linha de produção (599), repositor de mercadorias (97), operador de caixa (90) e abatedor (75).
Outras regiões também apresentam números expressivos. Londrina soma 1.393 vagas, enquanto Maringá contabiliza 786 oportunidades, especialmente para alimentador de linha de produção, magarefe e trabalhador no cultivo de árvores frutíferas. Em Paranaguá, são 634 vagas, com destaque para atendente de lojas e mercados, açougueiro, repositor de mercadorias e operador de caixa.
Oportunidades Técnicas e de Nível Superior
Os núcleos de Pato Branco (490 vagas), Umuarama (685) e Ponta Grossa (306) reforçam a capilaridade da rede das Agências do Trabalhador, ampliando o acesso ao emprego em diferentes regiões e setores.
Além das vagas operacionais, há 42 oportunidades para cargos técnicos e de nível superior, como técnico de enfermagem, assistente administrativo, eletricista, engenheiro mecânico, advogado, analista administrativo e ambiental, professor, soldador e farmacêutico. Também há vagas de estágio, especialmente para estudantes de química, direito, contabilidade, administração e tecnologia da informação.
Declarações e Acesso às Vagas
Para o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, o volume de vagas comprova a força da economia paranaense. “Esses números refletem o compromisso do Governo do Paraná em aproximar quem busca uma oportunidade das empresas que precisam contratar. As Agências do Trabalhador são uma ponte segura e eficiente para promover emprego, renda e desenvolvimento em todas as regiões do Estado”, afirma.
Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador mais próxima, com documentos pessoais, ou acessar os canais digitais oficiais para consultar as vagas e realizar o encaminhamento.
