Paraná fecha Semana S com mais de 100 mil atendimentos

Paraná - Para demonstrar os serviços que o Sesc e o Senac levam diariamente à população do estado, as oportunidades e facilidades que os sindicatos, a Fecomércio e a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios possibilitam aos empresários do comércio de bens, serviços e turismo, foi realizada de 10 a 18 de maio a primeira edição da Semana S do Comércio.

Esse foi o maior evento integrado do Sistema Comércio brasileiro que, somente no Paraná, realizou mais de 100 mil atendimentos em um grande mutirão de cidadania.

“Encerramos esta semana de cidadania muito satisfeitos com os resultados e fechamos com chave de ouro, com o casamento de mais de mil casais. Pudemos mostrar para todo o Brasil a força das nossas instituições e como a população pode usufruir dos serviços e dos produtos que ofertamos. Todo o Sistema Comércio brasileiro está de parabéns por esta demonstração de união, de força e de cidadania”, pontuou o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR e vice-governador do Paraná, Darci Piana, na noite de domingo (18), no encerramento da Semana S, em Curitiba.

Piana também evidenciou que os setores do comércio de bens, serviços e turismo são os que mais geram empregos no estado. “Apenas no Paraná, mais de três milhões de pessoas trabalham nesses setores. Temos um trabalho muito grande para atender essas pessoas, desde a educação para o trabalho e até a assistência social, cultura, esporte e lazer, que atendem toda essa turma que faz com que o setor se desenvolva”, salientou.

Sábado em Família

Todas as Unidades do Sesc PR uniram-se ao Senac PR para promover o Sábado em Família (10/5) – programação que abriu a agenda da Semana S no estado – com ações de orientação nutricional, quick massage, de saúde e de qualidade de vida, alongamento, ginástica laboral, intervenções culturais, atividades esportivas, corte de cabelo, além de oficinas e workshops. Destaque para Rio Negro, que inaugurou no Parque Ambiental um meliponário e para Londrina Centro que promoveu uma caminhada ao ar livre, que partiu do Lago Igapó até a unidade, onde os participantes foram recepcionados com um café da manhã.

Festival de Gastronomia

Mais de 900 atendimentos foram realizados durante o Festival de Gastronomia, nos quatro Restaurantes-escola e que utilizaram em seus pratos produtos com registro de Indicação Geográfica (IG). O cardápio dos restaurantes apresentou diversos pratos com insumos paranaenses, como o rolinho primavera de cracóvia de Prudentópolis com molho agridoce de ponkan de Cerro Azul; o pão no bafo de Palmeira; ou o profiteroles de café de Mandaguari com sorvete de erva mate de São Mateus do Sul.

Show Nacional

Com Teatro Guaíra lotado, o músico, ator, compositor e violeiro Almir Sater – considerado pela crítica como um dos principais expoentes da música regional do Brasil – abriu a programação cultural da Semana S, na quinta-feira (15). Para o show foram colocados à disposição do público 2.180 ingressos – lotação máxima do espaço. Cada ingresso foi trocado por dois quilos de alimentos, arrecadando aproximadamente cinco toneladas de alimentos que serão repassados ao programa Sesc Mesa Brasil. “Desde que comecei minha carreira musical eu toco no Sesc. Na época que ninguém conhecia a gente, o Sesc nos contratava e nos permitia pagar nossas contas e sobreviver, porque é difícil ser artista, bancar um show, os custos são muito grandes. Por isso o Sesc é fundamental para o Brasil. Espero que vocês continuem sempre apoiando a cultura brasileira, o teatro, a dança e a música”, concluiu Sater.

Dia S

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, sancionou na segunda-feira (12) a Lei nº 22.416 que instituiu o Dia S – de valorização e reconhecimento do Sistema Fecomércio Sesc Senac e sindicatos filiados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná – a ser comemorado anualmente em 16 de maio.

A proposição de criação do Dia S foi do deputado estadual Oziel Luiz de Souza, o Batatinha (MDB), aprovada em plenário na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP), na penúltima terça-feira (6). No texto do Projeto de Lei, o legislador justifica a homenagem com o “objetivo de destacar a importância das atividades promovidas pelo Sistema em prol dos desenvolvimentos social, cultural e educacional da população paranaense, promovendo o acesso aos serviços e aos programas de qualidade nas áreas de cultura, saúde, educação, esporte, lazer e qualificação profissional.

Parque Barigui

O Parque Barigui foi o local escolhido na capital para abrigar, nos dias 16 e 17, um grande mutirão de cidadania, recebendo serviços básicos gratuitos nas áreas de educação, saúde, jurídica, ação social, recreação, que o Sesc e o Senac ofertam diariamente em suas unidades de serviço.

Para falar sobre o futuro da sociedade, tecnologia e inteligência artificial, a escritora e consultora Martha Gabriel palestrou a empresários e convidados sobre “Liderando o Futuro”. Participaram da abertura do evento e da palestra, a desembargadora Joeci Machado Camargo; a deputada federal Luísa Canziani; os deputados estaduais Batatinha e Cloara Pinheiro; o vice-presidente da Fecomércio PR, Ari Faria Bittencourt; e os diretores regionais do Sesc PR, Carlos Alberto de Sotti Lopes, e do Senac, Sidnei Lopes de Oliveira.