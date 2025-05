Paraná em alerta: seca leva governo a decretar emergência hídrica

Paraná - O governo do Paraná publicou, ontem, o Decreto 10.047 de situação de emergência hídrica, que atinge importantes regiões produtoras do Estado. A medida vem em resposta ao ofício encaminhado pelo Sistema FAEP, alertando o executivo estadual e solicitando um novo decreto devido às chuvas abaixo do normal.

A medida atende ao apelo de produtores e sindicatos rurais, principalmente das regiões Noroeste, Norte Central, Centro-Ocidental, Norte Pioneiro e extremo Oeste do Paraná, onde a situação é crítica desde dezembro de 2024. Nesta semana, o município de Pato Bragado, na Costa Oeste do Paraná, também decretou situação de emergência.

O ofício do Sistema FAEP, encaminhado à Seab, a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável (Sedest) e a Casa Civil, aponta que persistem as condições que levaram à publicação de outro decreto em setembro do ano passado. Naquela ocasião, a estiagem comprometeu a produtividade das lavouras e também ocasionou diversas ocorrências de incêndios no meio rural.

“Como representante dos produtores rurais do Estado, sempre estamos levando as demandas para as instâncias de governo, na busca por soluções para esse tipo de questão, uma vez que a agricultura está exposta a problema climático”, destaca o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette.