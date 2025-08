Paraná em Ação oferece atendimentos gratuitos em Cascavel de quinta (7) a sábado (9)

Cascavel - O programa Paraná em Ação será realizado em Cascavel de quinta (7) até sábado (9), na Unipar, localizada na Rua Rui Barbosa, 611, em parceria com o programa Justiça no Bairro. A ação é voltada a famílias com renda de até três salários mínimos por pessoa e ainda possui vagas disponíveis para diversos atendimentos gratuitos.

O Paraná em Ação é uma iniciativa do Governo do Estado do Paraná, em parceria com a Sesd (Secretaria Especializada de Cidadania, da Proteção à Mulher e Políticas Sobre Drogas, Secretaria de Assistência Social), órgãos públicos e instituições da sociedade civil e tem como objetivo promover inclusão social e cidadania, oferecendo atendimentos em diferentes áreas como:

Emissão de documentos: RG, CPF, Título de Eleitor e Carteira do Autista (somente mediante agendamento prévio nos CRAS)

Serviços de saúde: orientações, aferição de pressão, entre outros (por ordem de chegada)

Cadastro Único e programas sociais (por ordem de chegada)

Atendimentos jurídicos: divórcio, coleta de DNA e orientações (por ordem de chegada)

Habitação, trabalho e emprego (por ordem de chegada)

Cultura, lazer e ações educativas (por ordem de chegada)

Durante os três dias de evento, também serão oferecidas atividades voltadas à autoestima e bem-estar da população como corte de cabelo, manicure por ordem de chegada sem necessidade de agendamento. Além disso também estarão acontecendo exposições culturais e ações educativas sobre meio ambiente, trânsito, direitos da criança, do adolescente e da pessoa idosa.