Paraná é o 3º no ranking de agressões a médicos

Cascavel – A sala de espera de uma unidade de saúde deveria ser um espaço de esperança. É ali que mães chegam aflitas com seus filhos febris, idosos buscam alívio para a dor e trabalhadores procuram o atendimento que lhes permitirá voltar à rotina. Mas, em vez de ser apenas um refúgio de cuidado, muitas vezes o ambiente se transforma em palco de tensão, descontrole e, cada vez mais, violência. Resumindo: o respeito respira por aparelhos nesses ambientes.

No Paraná e em todo o Brasil, cresce o número de boletins de ocorrência envolvendo agressões a médicos. O fenômeno, longe de ser pontual, já desenha um retrato preocupante de como a relação entre pacientes e profissionais da saúde vem se desgastando. Os episódios ocorrem principalmente em consultórios e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), onde a pressão por atendimento imediato encontra a fragilidade de estruturas sobrecarregadas.

O contraste é notório: o Paraná, quinto estado com maior número de médicos, ocupa a terceira posição no ranking da violência contra esses profissionais. A estatística revela um paradoxo doloroso — quanto mais médicos à disposição, mais expostos eles estão a agressões.

As ocorrências vão muito além de simples desavenças. São xingamentos, ameaças e atitudes truculentas. Há quem queira “furar fila” impondo sua urgência sobre a dor do outro, e quem use a chamada “tática da influência”, tentando conseguir vantagem no atendimento ao alegar conhecer o médico. O famoso “carteiraço” quer transformar o espaço público em palco de privilégios forçados.

ALERTA NO PARANÁ

Alguns episódios chegam ao extremo. Em Foz do Iguaçu, um médico precisou se trancar no banheiro de uma UPA para não ser esfaqueado por um paciente. A cena aconteceu em pleno ambiente de saúde pública, onde a prioridade deveria ser salvar vidas.

Os números comprovam a escalada da violência. No Paraná, dados do CRM (Conselho Regional de Medicina) cruzados com os registros da Secretaria Estadual de Segurança Pública apontam que, apenas em 2024, foram 501 casos de violência contra médicos. Entre 2013 e 2024, o total chega a 3.351 registros. As principais ocorrências são ameaças (25%), desacatos (15%), perturbação do local de trabalho e do sossego (10%) e injúria (6%).

Mas as estatísticas não revelam tudo. “Esse levantamento mostra apenas uma fração da realidade dos consultórios, não incluindo outros 14 setores da saúde. Ou seja, o número real pode ser ainda maior”, explica o conselheiro do Conselho Federal de Medicina no Paraná, Estevam Rivello. Segundo ele, muitas situações estão ligadas à falta de estrutura física e humana para atender a população. A ausência de profissionais, somada à superlotação, gera um ambiente inflamável. “O CRM defende que os municípios reforcem a segurança nessas unidades”, destaca Rivello.

ATESTADOS

Em Foz do Iguaçu, o cardiologista e representante do CRM, Luiz Javier Miranda Mc Nally, confirma que já pediu reforço de segurança às autoridades locais nos consultórios públicos. No entanto, não há estatísticas específicas na cidade. “A grande maioria das agressões é verbal. Elas ocorrem principalmente por causa de horários e atrasos no pré-atendimento, antes da consulta”, afirma. Segundo o médico, outro foco de atrito é a emissão de atestados. “Quando o documento não é fornecido ou os dias não atendem ao paciente, surgem as agressões verbais e a truculência”.

A experiência da médica Mayara Dunke ilustra esse cenário. Atuando desde 2019, ela já viveu vários momentos de tensão ao recusar a emissão de atestados por não haver justificativa clínica. A recusa, pautada pelo diagnóstico, muitas vezes se transforma em gatilho para discussões acaloradas e ofensas.

MENOS PROFISSIONAIS