Paraná é o 3º estado que mais gera empregos em 2025: 80 mil vagas de janeiro a abril

Curitiba - Quase 80 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas no Paraná entre janeiro e abril de 2025, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O resultado foi puxado pelo maior saldo para um mês de abril na série histórica do novo Caged, desde 2020, o que coloca o Estado como o terceiro maior gerador de empregos formais do Brasil neste ano até o momento.

Os números dizem respeito à diferença entre contratações e demissões no período. Nos quatro primeiros meses deste ano, 749 mil trabalhadores ingressaram ou retornaram ao mercado de trabalho formal nos 399 municípios paranaenses. No mesmo período, foram registrados 669 mil desligamentos no Estado.

No acumulado de 2025, o desempenho do Paraná em números absolutos só está atrás de São Paulo, com 284 mil vagas criadas, e de Minas Gerais, com 105 mil, ambos estados bem mais populosos. Na região Sul, o mercado de trabalho paranaense registrou um resultado melhor do que o Rio Grande do Sul (75,5 mil) e de Santa Catarina (74,6 mil) e também ficou acima da soma de todos os estados do Nordeste (78,5 mil).

Todos os setores apresentam saldo positivo de vagas no ano no Paraná, com as empresas ligadas a prestação de Serviços liderando a abertura de novos empregos com carteira assinada, com mais de 41 mil vagas criadas. A Indústria também apresenta um desempenho expressivo no ano, com 19,6 mil novos postos de trabalho. Na sequência, aparecem a Construção Civil (8,7 mil vagas), o Comércio (8 mil) e a Agropecuária (2,4 mil).

No recorte geográfico, Curitiba lidera com folga a abertura de novos postos de trabalho formais, com 17.802 vagas. Depois da Capital, aparecem Londrina, com 4.765 vagas, Maringá (4.096), Cascavel (3.643), São José dos Pinhais (3.313) e Toledo (3.242).

Dos 399 municípios paranaenses, 326 registraram mais contratações do que demissões, o equivalente a 81,7% das cidades. Quatro cidades permaneceram com nível estável de trabalhadores empregados (1%), enquanto em apenas 69 houve uma redução no número geral de vagas (17,3%).