Paraná destrói 10 milhões de ovos férteis e eleva a segurança sanitária em granjas

Cascavel e Paraná - O Brasil mantém a guarda alta contra a ameaça de novos focos da gripe aviária. Na sexta-feira, 16, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, confirmou a existência de focos da doença em uma propriedade localizada no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Com protocolo de segurança, 17 mil aves foram descartadas na propriedade. Há suspeitas de mais focos da gripe aviária em pelo menos cinco estados, admite o Ministério da Agricultura. São eles: Santa Catarina, Mato Grosso, Tocantins, Ceará e Sergipe. Em dois deles, a suspeita da presença do vírus é em granjas comerciais (Ipumirim-SC) e Aguiarnópolis-TO). Caso se confirme a suspensão das importações ocorra por um longo período, o Brasil terá um impacto financeiro negativo de ao menos US$ 1 bilhão.

Para evitar a propagação da doença a outros estados, o Rio Grande do Sul instalou barreiras sanitárias operadas 24h por dia. As autoridades sanitárias do estado de origem do foco já visitaram 300 propriedades rurais e uma granja de recria de aves no raio de 10 km do foco da gripe aviária em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Esse número de propriedades representa 55% do número total de áreas mapeadas.

O trabalho tem à frente nove equipes de campo do Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul. Inspeções em veículos com carga animal são realizadas a todo momento na área de abrangência ao entorno da propriedade.

Ao todo, 16 países suspenderam a importação de frango do Brasil. A primeira a adotar o protocolo de segurança foi a China. O Japão anunciou nessa segunda-feira o embargo às importações até a situação se normalizar. O país asiático compra 70% do frango brasileiro. Trata-se do terceiro maior destino de exportação desse produto, atrás da China e dos Emirados Árabes Unidos. Os outros países que anunciaram a suspensão das importações foram: China, Argentina, Chile, Uruguai, México, Canadá, África do Sul, Coreia do Sul e os países que formam o bloco da União Europeia.

Brasil

Ontem (19), em entrevista coletiva à imprensa, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o Brasil pode ficar livre da gripe aviária e retomar as importações para o mundo em até 28 dias, caso não sejam detectados novos casos. “O protocolo do ciclo é de 28 dias para a gripe aviária. Se nesse tempo não houver nenhum outro caso confirmado no Brasil, nós podemos, baseado em ciência, dizer que o Brasil está livre da gripe aviária em todo o território nacional”, disse o ministro. A prioridade do momento é intensificar as barreiras sanitárias e o rastreamento dos produtos originários da granja. “A gente fazendo a inutilização de toda essa produção, diminui muito o risco de novos casos. Feito isso, cumpre-se o prazo de 28 dias, que é o ciclo desse vírus”, reafirmou. Desde 2006, ocorre a circulação do vírus pelo mundo, principalmente na Ásia, África, norte da Europa e América do Norte.

O Ministério da Agricultura também confirmou a morte de 38 cisnes e patos por gripe aviária, no Zoológico de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. O local permanece interditado por tempo indeterminado. A cidade fica a 50 km de Montenegro. O zoológico, maior do Estado, abriga mais de mil animais de 130 espécies, entre silvestres e domésticas.

Um caso suspeito de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) é investigado em uma granja comercial de Ipumirim, no oeste de Santa Catarina, informa a plataforma Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Além da investigação em curso, o estado proibiu a entrada de aves e ovos de 12 municípios do Rio Grande do Sul, em função da declaração de emergência publicada pela portaria MAPA nº 795.

Além de Santa Catarina, o Serviço Veterinário Oficial (SVO) investiga outros cinco casos suspeitos de gripe aviária em granjas comerciais no Brasil: em Tocantins, Mato Grosso, Ceará, Sergipe e outro no Rio Grande do Sul.

A influenza aviária é uma doença viral altamente contagiosa que atinge principalmente aves, mas também pode afetar os humanos. Entre os sintomas nas aves, constam dificuldade respiratória, espirros, torcicolo, diarreia e alta mortalidade. O Ministério da Agricultura garante que o vírus não é transmitido pelo consumo de carne ou ovos cozidos ou processados.

10 milhões de ovos destruídos

Mais de 10 milhões de ovos de incubação serão destruídos no Paraná como medida preventiva contra a gripe aviária. O impacto financeiro ainda não foi calculado. A medida vem após a Agência de Defesa Agropecuária do Estado rastrear uma carga de 12 mil ovos vinda do Rio Grande do Sul. Como medida preventiva prevista no Plano Nacional de Contingência da Influenza Aviária, a Adapar orientou pela eliminação desses ovos e todos que estavam no local.

Ainda de acordo com a Adapar, o Paraná não tem registro da doença ou de suspeita da gripe aviária. O Estado, que é o maior produtor e exportador de carne de frango, aplica protocolos rígidos sobre a produção para manter a qualidade do produto. O Paraná tem um sistema de rastreamento e controle com 131 escritórios locais, 33 postos nas divisas, além das parcerias com as Prefeituras Municipais e sindicatos rurais nos 399 municípios.