Paraná - O Paraná encerra outubro com 26.718 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador e postos avançados da Rede Sine, o maior número registrado em 2025. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas por todo o Estado, com destaque para os setores industrial, de serviços e comércio, que impulsionam a geração de empregos formais.

As funções com maior demanda incluem alimentador de linha de produção (7.304 vagas), abatedor (1.414), magarefe (1.019) e operador de caixa (976). A indústria tem se destacado nas contratações, especialmente nas regionais de Cascavel, Campo Mourão e Pato Branco.

Entre as regiões, Cascavel lidera com 6.640 vagas, com destaque para alimentadores de linha de produção (2.262) e abatedores (960). Curitiba e Região Metropolitana oferecem 4.491 vagas, com forte demanda em logística, comércio e serviços. A capital concentra 873 oportunidades, principalmente para operadores de telemarketing e atendentes de lojas.

Vagas de Emprego por Região

Campo Mourão soma 3.829 vagas, maior parte na indústria alimentícia e frigorífica, enquanto Foz do Iguaçu tem 2.532 vagas, com destaque para operadores de caixa e repositores. Londrina oferece 2.442 vagas, principalmente para motoristas de caminhão e ajudantes. Pato Branco, com 1.913 vagas, destaca-se na indústria alimentícia e construção civil.