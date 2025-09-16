Paraná amplia frota aérea da segurança com cinco novos helicópteros

Paraná - O Governo do Paraná entregou nesta terça-feira (16) cinco novos helicópteros para as forças de segurança do Estado, na maior ampliação da frota aérea já realizada. Três aeronaves serão destinadas ao Projeto Falcão da Polícia Militar, uma à Polícia Civil e uma ao Corpo de Bombeiros. O investimento total é de R$ 49,3 milhões.

Com as novas aquisições, a frota aérea da Secretaria da Segurança Pública passa de 15 para 20 aeronaves, um aumento de 33%. Os helicópteros serão usados em operações contra o tráfico de drogas e o crime organizado, resgates de alta complexidade e transporte de vítimas em casos graves.

Durante a entrega, o governador Carlos Massa Ratinho Junior destacou que as aeronaves contam com tecnologia de ponta e vão reforçar o policiamento aéreo em todo o Estado. “Esses helicópteros ampliam a eficiência das equipes, permitem operações em áreas de difícil acesso e integram diferentes órgãos de segurança. Fazem parte de um pacote de R$ 116 milhões voltado à modernização da segurança pública”, afirmou.

Segundo ele, o investimento é estratégico para garantir agilidade, cobertura e capacidade de resposta das forças de segurança. “Estamos avançando com aquisição de viaturas, armamentos e sistemas modernos, o que contribui para a redução da criminalidade e mais proteção à população”, acrescentou o governador.