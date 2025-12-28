Paraná - O Paraná alcançou, em 2025, um marco histórico na política de inclusão da população autista, com 48.311 Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA) emitidas desde a implantação do documento, em 2020. Esse total representa mais de um terço da população autista do Estado, estimada em 132 mil pessoas, conforme o Censo 2022 do IBGE.

O crescimento das emissões foi contínuo ao longo dos anos: 686 em 2020, 1.139 em 2021, 3.336 em 2022, 8.543 em 2023, 17.202 em 2024 e 17.405 em 2025. A política é coordenada pela Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), consolidando o Paraná como um dos estados pioneiros na implementação da CIPTEA no país.