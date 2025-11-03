Paraná - O Paraná inicia novembro com 25.499 vagas de emprego abertas nas Agências do Trabalhador. As principais oportunidades estão nas áreas de indústria e serviços, destacando-se funções como alimentador de linha de produção (6.873 vagas), abatedor (1.337), magarefe (964) e auxiliar de serviços de alimentação (909).
Cascavel
Cascavel lidera o número de vagas no interior, com 6.446 oportunidades, principalmente nas áreas de produção e abate industrial. Campo Mourão vem em seguida, com 3.787 vagas, focadas na indústria alimentícia e frigorífica, com grande demanda por alimentadores de linha de produção (1.385) e magarefes (530).
Foz do Iguaçu soma 2.565 vagas, concentradas em funções como alimentadores de linha de produção (889), operadores de caixa (133) e repositores de mercadorias (127). A região de Londrina conta com 2.433 vagas, principalmente para o setor industrial e comércio, com destaque para repositores (92), operadores de caixa (89) e vendedores (86).
No Sudoeste, Pato Branco registra 1.620 vagas, maior parte na indústria de alimentos e construção civil. Maringá, no Noroeste, oferece 1.141 vagas, focadas na agroindústria e cultivo de árvores frutíferas. Outras cidades também se destacam, como Umuarama (944 vagas), Guarapuava (704), Paranaguá (588), Ponta Grossa (497) e Jacarezinho (334).
A Região Metropolitana de Curitiba tem 4.440 vagas, com destaque para operador de caixa (283), auxiliar nos serviços de alimentação (227) e auxiliar de logística (218). Na capital, a Agência do Trabalhador oferece 979 vagas, incluindo posições para operadores de telemarketing (130), atendentes de lojas (107) e vendedores de varejo (61).
Além das vagas operacionais e industriais, a plataforma Master Job, que oferece oportunidades para profissionais técnicos e de nível superior, tem 54 vagas abertas e 10 de estágio nas áreas de administração, contabilidade, engenharia, direito, pedagogia e marketing, tanto em Curitiba quanto na região metropolitana.
Segundo o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, os números destacam o dinamismo do mercado de trabalho no estado e o papel das Agências do Trabalhador na conexão entre empregadores e candidatos. “O Paraná segue criando empregos e renda em todas as regiões, com políticas públicas que chegam onde são necessárias: nos municípios, empresas e pessoas que buscam uma colocação”, afirmou.
Emprego em todo o Estado
De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 341 dos 399 municípios do Paraná registraram mais contratações do que demissões entre janeiro e setembro deste ano. Isso representa mais de 85% das cidades do estado com saldo positivo de empregos, reflexo dos mais de 121 mil postos de trabalho formais criados em 2025.
Fonte: AEN