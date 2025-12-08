Paraná - O Paraná inicia a semana com 25.230 vagas de emprego disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. As oportunidades abrangem todas as regiões e mostram o ritmo aquecido da economia estadual, especialmente nos setores de produção, logística, comércio e serviços.

As funções com maior número de vagas são alimentador de linha de produção (7.119), abatedor (1.402), operador de caixa (1.042) e repositor de mercadorias (871), refletindo o dinamismo das principais cadeias produtivas do Estado.

A região com mais oportunidades é Curitiba e Região Metropolitana, com 5.164 vagas, distribuídas entre produção, logística, comércio e serviços — incluindo 585 vagas para alimentador de linha de produção, 365 para auxiliar de logística, 341 para operador de caixa e 300 para faxineiro. A Agência de Curitiba concentra 861 delas.

Em seguida vem Cascavel, com 5.994 vagas, impulsionada pela agroindústria. As funções mais procuradas são alimentador de linha de produção (1.912), abatedor (933) e operador de caixa (233). A regional de Campo Mourão reúne 3.023 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção (1.323), magarefe (310) e abatedor (227).

Foz do Iguaçu oferece 2.721 vagas, com 920 para alimentação de linha de produção. Londrina tem 2.371 vagas, sobretudo em comércio e serviços, como repositor, vendedor e atendente. Maringá reúne 1.433 vagas, focadas em produção e varejo. Paranaguá tem 778 vagas, com forte demanda em comércio e serviços, enquanto Pato Branco registra 1.474 e Umuarama, 912, impulsionadas pela indústria alimentícia e funções operacionais.

O programa Master Job amplia as oportunidades para profissionais qualificados. Em Curitiba, são 63 vagas para áreas como enfermagem, administração, manutenção, engenharia, design, segurança do trabalho e pedagogia, além de 5 vagas de estágio. Na Região Metropolitana, há 7 vagas qualificadas e 2 de estágio.