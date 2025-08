Paradesporto de Cascavel recebe van adaptada e novos equipamentos para atletas com deficiência

Cascavel e Paraná - O paradesporto de Cascavel ganhou um importante reforço nesta sexta-feira (1º) com a entrega oficial de uma van adaptada, destinada a ampliar o acesso, a autonomia e a qualidade das atividades oferecidas aos atletas com deficiência. A solenidade aconteceu no Complexo Esportivo Ciro Nardi e contou com autoridades, atletas e representantes da comunidade esportiva.

O novo veículo, adquirido por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Gugu Bueno, representa um investimento de cerca de R$ 120 mil. Adaptado para atender pessoas com diferentes tipos de deficiência, o veículo traz avanços significativos em termos de mobilidade, segurança e conforto.

Com elevador de acesso e estrutura interna projetada para diferentes necessidades motoras e sensoriais, a van vai facilitar os deslocamentos dos atletas durante treinos e competições. “Essa van representa um cuidado com os nossos atletas, com a inclusão e com a dignidade no esporte. É um equipamento que vai fazer diferença real na rotina dos nossos paratletas, oferecendo mais conforto e segurança”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer, Alexandre “Suco” Guerino.

O deputado Gugu Bueno, responsável pela emenda que viabilizou a aquisição, também celebrou a entrega. “É uma alegria enorme ver essa van chegando. Assistimos à emoção dos atletas ao utilizarem o elevador pela primeira vez, e isso mostra o quanto esse investimento é necessário. Tenho compromisso com essa causa, e é gratificante poder contribuir de forma concreta”, destacou.