Para celebrar o Dia das Crianças, Prefeitura prepara tarde cheia de atrações gratuitas para os pequenos cascavelenses

Cascavel - O Complexo Esportivo Ciro Nardi vai se transformar em um grande palco de brincadeiras para celebrar o Dia das Crianças: será o CiroPlay. No sábado, dia 11 de outubro, das 13h às 18h, os pequenos terão uma tarde inteira dedicada a eles, em uma homenagem carinhosa preparada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer).

CiroPlay: Celebração do Dia das Crianças

Será um dia para guardar na memória: brinquedos infláveis, cama elástica, muita pipoca e uma programação repleta de energia com atividades esportivas como futsal, vôlei e basquete, nas quadras externas do complexo. Cada detalhe foi pensado para que as crianças possam brincar, sorrir e viver momentos de pura felicidade, sempre acompanhadas pelos orientadores esportivos da Semel.