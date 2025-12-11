Papai Noel da PRF leva alegria às crianças no Hospital Universitário

Cascavel - Na tarde de hoje (11), o Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), em Cascavel, foi tomado pelo clima natalino com a visita do Papai Noel da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Crianças internadas na Ala Pediátrica receberam o bom velhinho, representado por policiais rodoviários federais, que levaram presentes, sorrisos e momentos de leveza.

A ação, realizada anualmente pela PRF durante o período natalino, tem como objetivo proporcionar um pouco de conforto e alegria aos pequenos pacientes e a seus familiares, que enfrentam a rotina desafiadora de uma internação hospitalar.