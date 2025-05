Papa Leão XIV estava com viagem marcada ao Brasil

Brasil - O papa Leão XIV estava com uma viagem programada para vir ao Brasil para participar da 62ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que aconteceria entre os dias 30 de abril a 9 de maio. O Santo Padre iria realizar uma pregação no retiro.

Para 2026

O evento foi cancelado em virtude do falecimento do papa Francisco. A assembleia foi remarcada para 2026.

Todavia, em fevereiro, Prevost recebeu a Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) no Dicastério para os Bispos, durante a visita anual à Cúria Romana.

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (8), o secretário-geral Dom Ricardo Hoepers, detalhou a proximidade de Leão XVI com o Brasil. “É preciso destacar que o então Cardeal Prevost já estava com as passagens compradas, porque estaria aqui na semana passada, durante nossa Assembleia Geral, para pregar o retiro a todos os bispos do Brasil. Quando nós o convidamos, ele imediatamente aceitou”.