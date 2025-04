Papa Francisco surpreende os fiéis com aparição no Domingo de Ramos

O Papa Francisco voltou a surpreender os fiéis, desta vez em pleno Domingo de Ramos e para oferecer os melhores desejos para este início de Semana Santa. De fato, ao final da liturgia deste 13 de abril, em missa presidida pelo cardeal Leonardo Sandri, vice-decano do Colégio Cardinalício, o Pontífice apareceu pelo Sagrado na sua cadeira de rodas e para a alegria de cerca de 40 mil fiéis reunidos na Praça São Pedro.

Jesus, escreveu o Papa no texto do Angelus divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, através do relato da Paixão do Senhor segundo Lucas, se apresentava “indefeso e humilhado” no caminho do Calvário. “Nós o vimos caminhar em direção à cruz com os sentimentos e o coração de uma criança agarrada ao pescoço do seu pai, frágil na carne, mas forte no abandono confiante, até adormecer, na morte, em seus braços”, recordou o Pontífice. Sentimentos que a liturgia nos convida “a contemplar e a fazer como nossos”: