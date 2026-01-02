Paraná - O município de Palmas, no Sudoeste do Paraná, se destaca como um importante polo de produção de sementes de soja e batata. As condições climáticas favoráveis fazem da microrregião uma das mais procuradas por empresas sementeiras para a implantação de cultivos.

Na safra 2023/24, Palmas produziu 47,6 mil toneladas de sementes de soja, o que representa 9,2% de toda a produção do Paraná, segundo dados do Deral, da Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. O volume correspondeu a 34,1% da produção da microrregião, que também inclui Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Honório Serpa e Mangueirinha.

No mesmo período, o município produziu 9,37 mil toneladas de batata-semente, equivalente a 26% do total estadual. Considerando a produção total de batata, para consumo e semente, Guarapuava e Pinhão lideram o ranking estadual, seguidos por Palmas, que ocupa a terceira posição.

A produção de sementes envolve cooperativas e empresas especializadas, que firmam contratos com produtores de diferentes portes. Esse modelo garante acompanhamento técnico e permite que as lavouras atendam aos padrões exigidos para certificação.

Para Lucas Fernando Oliveira dos Santos, extensionista do IDR-Paraná em Palmas, o crescimento da produção de sementes de soja reforça o potencial da região. “Isso mostra mais uma vocação da microrregião, além da produção de madeira”, destaca.

Soja

Na safra 2023/24, o Paraná produziu 18,7 milhões de toneladas de soja em uma área de 5,8 milhões de hectares. Desse total, 517,1 mil toneladas, ou 2,75%, correspondem à produção de sementes.

Somados os cinco municípios da microrregião de Palmas, a produção de sementes de soja chegou a 122,2 mil toneladas, o equivalente a 23,6% do total estadual. Esse volume seria suficiente para cobrir uma área entre 2,3 e 2,5 milhões de hectares, considerando o uso médio de 55 a 60 quilos de sementes por hectare.