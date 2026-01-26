Brasil - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar nesta segunda-feira (26) os benefícios e auxílios referentes ao mês de janeiro, conforme o calendário de pagamentos divulgado no final do ano passado.
Para verificar a data de pagamento, o beneficiário deve observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador que aparece após o traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0102-4, o dígito final a ser considerado é 2.
Calendário de Pagamento
Os pagamentos de um salário mínimo iniciam nesta segunda-feira e se encerram no dia 6 de fevereiro. Já os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 2 de fevereiro, com término previsto para 6 de fevereiro.
O número do cartão do benefício pode ser consultado no site ou no aplicativo Meu INSS, acessando o serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação ligando para o telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Fonte: Agência Brasil