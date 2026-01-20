Paraná - O Paraná registrou em 2026 um marco histórico na arrecadação do IPVA. Segundo a Secretaria da Fazenda (Sefa) e a Receita Estadual, este foi o maior volume de pagamentos à vista já registrado no Estado. Ao todo, cerca de 1,36 milhão de veículos quitaram o imposto em parcela única, o equivalente a 32,6% da frota tributada de 4,2 milhões de veículos.

O índice supera os resultados dos anos anteriores. Em 2025, o pagamento à vista foi de 27,2% (1,10 milhão de veículos), enquanto em 2024 ficou em torno de 24%, com aproximadamente 1,13 milhão de quitações antecipadas.

Em valores, os pagamentos realizados até agora somam cerca de R$ 1,72 bilhão, o que representa 37% dos R$ 4,6 bilhões lançados para 2026. Aproximadamente 3,4 milhões de contribuintes foram beneficiados pela redução da alíquota para 1,9%, fator que contribuiu diretamente para o aumento da adesão ao pagamento antecipado.

Recorde de Arrecadação do IPVA no Paraná

“Esse recorde demonstra a conscientização do contribuinte e o impacto positivo da redução da alíquota. É um resultado que fortalece as finanças do Estado e garante recursos para investimentos em áreas essenciais”, afirmou o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.

A quitação à vista não está necessariamente vinculada ao desconto de 6%, já que, mesmo após o prazo do benefício, os contribuintes podem optar pelo pagamento integral. Para 2026, a estimativa de arrecadação total do IPVA é de R$ 4,54 bilhões.