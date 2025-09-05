Padre Breda: Uma vida dedicada ao serviço de Deus e da comunidade

Cascavel - Padre Ovídio Natal Breda, natural de Rondinha (RS), dedicou toda a sua vida ao sacerdócio e ao cuidado com o próximo. Sua caminhada vocacional teve início ainda muito cedo: em julho de 1951, aos 13 anos, ingressou no Seminário Menor São João Maria Vianney, em Palmas (PR). Para concluir seus estudos, passou também pelo Seminário Verbo Divino, em Ponta Grossa (PR), e pelo Seminário São José, em Curitiba (PR).

Em 1959, deu mais um passo em sua formação ao ingressar no Seminário Maior Rainha dos Apóstolos, onde permaneceu por sete anos. Nesse período, estudou Filosofia e Teologia, além de vivenciar todos os ritos que o prepararam para o sacerdócio.

Sua ordenação diaconal aconteceu em 13 de março de 1966, em Chapecó (SC), pelas mãos de Dom Wilson L. Schmidt. No mesmo ano, em Cascavel (PR), foi ordenado presbítero por Dom Armando Círio.

Ministério Pastoral

Entre 1967 e 1973, atuou em Chapecó (SC), como orientador do Ginásio no Seminário Menor.

Em 1974, retornou à Arquidiocese de Cascavel, onde inicialmente assumiu temporariamente a Paróquia São Sebastião, em Catanduvas. Ainda naquele ano, recebeu a missão de ser pároco da Paróquia São Judas Tadeu, em Corbélia – cidade que mais tarde escolheu para viver.

Nos anos seguintes, exerceu importantes missões pastorais:

1978 – Pároco da Catedral Nossa Senhora Aparecida – na mesma época, trouxe para Cascavel o Movimento Renovação Carismática Católica (RCC).

1979 – Cooperador na Paróquia São João Batista – prestando assim atendimento nas duas comunidades.

1982 – Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio.

1987 – Retornou à Paróquia São Judas Tadeu, em Corbélia.

2003 – Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Salette, em Braganey.

2006 a 2009 – Novo período na Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio.

Em 2009, solicitou dispensa temporária do ofício paroquial para cuidar da saúde e dedicar-se à Pastoral da Saúde, uma de suas maiores alegrias. Visitava doentes com carinho e proximidade, levando conforto espiritual e esperança.