Pacientes do CEONC e UOPECCAN recebem kits de higiene

O CEONC Hospital do Câncer de Cascavel recebeu, nesta quinta-feira (11), uma doação especial do grupo de voluntárias Cascavel Rosa. Mais de cem kits de higiene pessoal foram preparados para atender pacientes em internamento. O gesto representa cuidado com a saúde e, acima de tudo, respeito e acolhimento em um momento delicado da vida. Dias atrás, foram e entregues 180 kits na UOPECCAN.

O diretor clínico do CEONC, doutor Reno Paulo Kunz, recebeu o grupo ao lado da equipe de assistência social. Em nome dos pacientes beneficiados, agradeceu a iniciativa e destacou o impacto da solidariedade.

“A doação é um ato de respeito e humanização, que proporciona um tratamento diferenciado e essencial. É um gesto nobre, que traz satisfação pessoal para quem doa e beneficia quem recebe, criando uma relação de reciprocidade. O valor é inestimável”, pontuou.

As doações são fruto do tradicional bazar beneficente promovido pelo Cascavel Rosa. Só nas duas últimas edições, realizadas em novembro e abril, foram confeccionados 450 kits. Parte foi entregue à Uopeccan e agora ao CEONC. “É uma forma de devolver à comunidade o que recebemos, sempre com foco nos pacientes oncológicos”, detalha a presidente do grupo, Maria Arnete Kaefer.