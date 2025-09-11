Pacientes do CEONC e UOPECCAN recebem kits de higiene

O CEONC Hospital do Câncer de Cascavel recebeu, nesta quinta-feira (11), uma doação especial do grupo de voluntárias Cascavel Rosa. Mais de cem kits de higiene pessoal foram preparados para atender pacientes em internamento. O gesto representa cuidado com a saúde e, acima de tudo, respeito e acolhimento em um momento delicado da vida. Dias atrás, foram e entregues 180 kits na UOPECCAN.
O diretor clínico do CEONC, doutor Reno Paulo Kunz, recebeu o grupo ao lado da equipe de assistência social. Em nome dos pacientes beneficiados, agradeceu a iniciativa e destacou o impacto da solidariedade.
“A doação é um ato de respeito e humanização, que proporciona um tratamento diferenciado e essencial. É um gesto nobre, que traz satisfação pessoal para quem doa e beneficia quem recebe, criando uma relação de reciprocidade. O valor é inestimável”, pontuou.
As doações são fruto do tradicional bazar beneficente promovido pelo Cascavel Rosa. Só nas duas últimas edições, realizadas em novembro e abril, foram confeccionados 450 kits. Parte foi entregue à Uopeccan e agora ao CEONC. “É uma forma de devolver à comunidade o que recebemos, sempre com foco nos pacientes oncológicos”, detalha a presidente do grupo, Maria Arnete Kaefer.
Cada kit contém dez itens básicos, entre eles toalha de mão, bolsa, lenço umedecido, xampu, condicionador, sabonete, pasta de dente e pente. Para as mulheres, inclui absorventes e, para os homens, aparelho de barbear. Elementos simples, mas fundamentais no dia a dia de quem enfrenta o tratamento contra o câncer.
“Muitos chegam sem condições de adquirir itens básicos de higiene, que são fundamentais durante o tratamento. Os kits serão entregues diretamente a quem mais precisa desses suporte”, explicou a assistente social do CEONC, Janice Gehlen.
Parceria de valor
O Cascavel Rosa mantém parceria constante com o CEONC. Fundado há 13 anos, o movimento surgiu com foco na prevenção do câncer de mama e hoje amplia sua atuação. Além de promover campanhas de prevenção, confecciona peças de lã para aquecer pacientes durante o inverno e colabora com o agendamento de mamografias. Só em 2025, já foram mais de cem exames viabilizados em conjunto com o hospital.
“Nosso foco é disseminar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, sempre com vistas à vida”, finalizou Maria Arnete.