Outubro Rosa: Unidades de Saúde reforçam prevenção

Cascavel e Paraná - Outubro Rosa é a campanha nacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico do câncer de mama e também de colo de útero. Todos os anos, neste mês, a Secretaria de Saúde de Cascavel reforça as ações para orientar as mulheres sobre a doença. Porém, é importante lembrar que durante todo o ano a Saúde oferece atendimento voltado a esse público. As cascavelenses só precisam procurar a rede pública de saúde.



A campanha destaca a relevância da prevenção e do diagnóstico precoce desses cânceres.

Nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família serão promovidas atividades educativas como rodas de conversa, orientações em sala de espera, horários ampliados, coletas de preventivos e palestras multiprofissionais.