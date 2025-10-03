Outubro Rosa: Unidades de Saúde reforçam prevenção

Cascavel e Paraná - Outubro Rosa é a campanha nacional de conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico do câncer de mama e também de colo de útero. Todos os anos, neste mês, a Secretaria de Saúde de Cascavel reforça as ações para orientar as mulheres sobre a doença. Porém, é importante lembrar que durante todo o ano a Saúde oferece atendimento voltado a esse público. As cascavelenses só precisam procurar a rede pública de saúde.
A campanha destaca a relevância da prevenção e do diagnóstico precoce desses cânceres.
Nas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Saúde da Família serão promovidas atividades educativas como rodas de conversa, orientações em sala de espera, horários ampliados, coletas de preventivos e palestras multiprofissionais.
A Importância da Detecção Precoce
A campanha busca motivar mulheres de todas as idades a cuidarem da saúde, ressaltando que a detecção precoce aumenta consideravelmente as chances de cura e de tratamento.
Mais que um alerta, o Outubro Rosa é um chamado ao autocuidado e à informação, lembrando que a saúde deve ser prioridade em todas as etapas da vida.
Programação nas Unidades de Saúde do Município
Cada uma das 46 unidades de saúde do Município possui programação própria. Interessados podem procurar a unidade mais próxima para conferir as ações e esclarecer dúvidas.