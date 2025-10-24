Cascavel e Paraná - Na manhã desta sexta-feira (24), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na unidade operacional de Cascavel, uma ação especial de conscientização em alusão à campanha Outubro Rosa, dedicada à prevenção do câncer de mama.

O principal objetivo da atividade foi reforçar a importância da detecção precoce da doença, ao mesmo tempo em que promoveu um momento de acolhimento e aproximação com a comunidade local.

Um dos pontos altos da ação foi que toda a equipe envolvida era composta por mulheres, simbolizando o fortalecimento e a representatividade feminina dentro da instituição.

Ações de Conscientização e Saúde

A iniciativa contou com o apoio da concessionária responsável pela rodovia e do Corpo de Bombeiros, que ofereceram orientações de saúde, distribuíram materiais informativos e realizaram testes básicos, como aferição de pressão arterial e glicemia.