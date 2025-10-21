Paraná - Uma das principais chuvas de meteoros de 2025, a Orionídeas, ocorre entre a noite desta terça (21) e a madrugada de quarta-feira (22). De acordo com o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), com exceção das regiões Leste, Centro Sul e Campos Gerais, que estarão com nebulosidade, as outras regiões paranaenses terão vista privilegiada para o fenômeno.

Segundo o professor Amauri José da Luz Pereira, coordenador do Observatório Astronômico e Planetário do Colégio Estadual do Paraná, a Orionídeas é uma chuva de meteoros que vem do interstício entre a constelação de Órion e a constelação do Unicórnio.

“Ela estará visível acima do horizonte por volta das 23h30 desta terça-feira, e teremos radiantes de meteoros que poderão ser vistos do leste possivelmente a cada dois minutos”, afirma.

De acordo com o Simepar, neste horário teremos pouca ou nenhuma nebulosidade nas faixas Norte e Oeste, Sudoeste, Centro-Norte e Centro-Oeste.