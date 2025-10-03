Organizadas por mais segurança: Cascavel passa integrar a rede nacional do Conseg Mulher

Cascavel e Paraná - Cascavel passa a integrar oficialmente a rede de cidades brasileiras que contam com o Conseg Mulher, ala feminina do Conselho Comunitário de Segurança Pública. O lançamento ocorreu nesta semana durante reunião de diretoria da Acic, e marca um passo significativo na valorização da participação feminina em pautas de cidadania e proteção social. O encontro foi conduzido pelo presidente do Conseg, Sérgio Leonardo Gomes, e pela vice-presidente da Acic para Assuntos da Educação, professora e empresária Silvana Borghelot Cordeiro, que representa a entidade no Conselho.
De acordo com Leonardo, o Conseg Mulher nasceu em Curitiba em 2022 e, desde então, tem se espalhado para diversos municípios brasileiros, apresentando resultados expressivos no fortalecimento do protagonismo feminino. Agora, Cascavel se torna a primeira cidade do Oeste a aderir à iniciativa, reunindo já em sua formação inicial 25 voluntárias engajadas.
Mobilização e Atuação do Conseg Mulher
Mais do que uma estrutura formal, o Conseg Mulher se configura como um espaço de mobilização social e articulação coletiva. Por meio dele, as participantes poderão desenvolver ações práticas voltadas à defesa dos direitos das mulheres, ao compartilhamento de informações e à disseminação de orientações de prevenção e apoio. Nesse processo, ganha força também o ideal de empoderamento feminino como ferramenta para reduzir vulnerabilidades e aumentar a capacidade de resposta das comunidades frente aos desafios da violência e da insegurança.
Silvana Cordeiro enfatizou que a proposta não se limita à proteção contra agressões físicas ou psicológicas, mas visa ampliar a noção de segurança, unindo-a a valores como educação para a paz, solidariedade e justiça social. “Queremos trabalhar de forma conjunta. Além de defender a mulher contra toda forma de violência, vamos atuar na construção de uma cultura de paz. Nossa atuação será coletiva, com ética, sinergia e corresponsabilidade, praticando a coliderança — um modelo em que todas podem exercer liderança em conjunto, com foco no bem-estar da sociedade”, afirmou.
Sintonia e Apoio Institucional
Diferente de estruturas hierarquizadas, o Conseg Mulher terá uma coordenação horizontal, que funcionará em sintonia com os demais integrantes do Conselho de Segurança. Essa escolha fortalece a ideia de que a transformação social nasce da união, da escuta ativa e da valorização da diversidade de vozes femininas.
A nova ala feminina conta com o apoio de instituições representativas de peso, como Acic, Amic, Banco do Brasil, Corpo de Bombeiros, Conseg Mulher Curitiba, Guarda Municipal, Ministério Público do Paraná, OAB, Polícia Científica, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal, SESD Cascavel, Sindicato Rural e Transitar.
“O engajamento das mulheres nesse espaço de diálogo é fundamental para que possamos avançar em políticas mais justas e eficazes de segurança”, completou o presidente da Acic, Marcio Blazius.