Organizadas por mais segurança: Cascavel passa integrar a rede nacional do Conseg Mulher

Cascavel e Paraná - Cascavel passa a integrar oficialmente a rede de cidades brasileiras que contam com o Conseg Mulher, ala feminina do Conselho Comunitário de Segurança Pública. O lançamento ocorreu nesta semana durante reunião de diretoria da Acic, e marca um passo significativo na valorização da participação feminina em pautas de cidadania e proteção social. O encontro foi conduzido pelo presidente do Conseg, Sérgio Leonardo Gomes, e pela vice-presidente da Acic para Assuntos da Educação, professora e empresária Silvana Borghelot Cordeiro, que representa a entidade no Conselho.

De acordo com Leonardo, o Conseg Mulher nasceu em Curitiba em 2022 e, desde então, tem se espalhado para diversos municípios brasileiros, apresentando resultados expressivos no fortalecimento do protagonismo feminino. Agora, Cascavel se torna a primeira cidade do Oeste a aderir à iniciativa, reunindo já em sua formação inicial 25 voluntárias engajadas.

Mobilização e Atuação do Conseg Mulher

Mais do que uma estrutura formal, o Conseg Mulher se configura como um espaço de mobilização social e articulação coletiva. Por meio dele, as participantes poderão desenvolver ações práticas voltadas à defesa dos direitos das mulheres, ao compartilhamento de informações e à disseminação de orientações de prevenção e apoio. Nesse processo, ganha força também o ideal de empoderamento feminino como ferramenta para reduzir vulnerabilidades e aumentar a capacidade de resposta das comunidades frente aos desafios da violência e da insegurança.

Silvana Cordeiro enfatizou que a proposta não se limita à proteção contra agressões físicas ou psicológicas, mas visa ampliar a noção de segurança, unindo-a a valores como educação para a paz, solidariedade e justiça social. “Queremos trabalhar de forma conjunta. Além de defender a mulher contra toda forma de violência, vamos atuar na construção de uma cultura de paz. Nossa atuação será coletiva, com ética, sinergia e corresponsabilidade, praticando a coliderança — um modelo em que todas podem exercer liderança em conjunto, com foco no bem-estar da sociedade”, afirmou.