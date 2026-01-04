Na manhã de sábado, 3 de janeiro de 2026, o Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) do 6° BPM, em parceria com a Transitar, realizou uma operação de patrulhamento ostensivo e bloqueio de trânsito na Região Norte de Cascavel. A ação teve como objetivo coibir infrações de trânsito e veículos que circulam de maneira irregular, promovendo maior segurança para motoristas e pedestres.
Durante a operação
Foram confeccionados 149 autos de infração de trânsito.
30 pessoas foram abordadas, e 26 veículos inspecionados.
8 condutores foram flagrados sem habilitação.
6 veículos apresentavam documentação atrasada.
1 Termo Circunstanciado de Infração Penal foi lavrado após apreensão de 1,69 g de maconha.
2 condutores foram autuados por recusa ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB).
11 motocicletas, 1 scooter elétrica, 3 motorizadas e 1 automóvel foram recolhidos.
A operação reforça o compromisso da PM, do GOTran e da Transitar com a fiscalização e a conscientização no trânsito, buscando reduzir acidentes e garantir um tráfego mais seguro para toda a população.
Fonte: Luiz Felipe Max | SOT