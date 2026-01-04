Na manhã de sábado, 3 de janeiro de 2026, o Grupo de Operações de Trânsito (GOTran) do 6° BPM, em parceria com a Transitar, realizou uma operação de patrulhamento ostensivo e bloqueio de trânsito na Região Norte de Cascavel. A ação teve como objetivo coibir infrações de trânsito e veículos que circulam de maneira irregular, promovendo maior segurança para motoristas e pedestres.

Durante a operação

Foram confeccionados 149 autos de infração de trânsito.

30 pessoas foram abordadas, e 26 veículos inspecionados.

8 condutores foram flagrados sem habilitação.

6 veículos apresentavam documentação atrasada.