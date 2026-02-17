Cascavel e Paraná - Na noite de ontem (16), foi realizada a Operação Lei Seca na região Oeste/Centro de Cascavel. A ação foi conduzida pelo Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal e a Transitar, com o objetivo de coibir infrações de trânsito, especialmente a condução de veículos por motoristas sob efeito de álcool.

Durante a operação, também foram fiscalizados veículos que circulavam em desacordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), visando promover maior segurança no trânsito do município.

Autos de infração e detalhes da Operação

Ao todo, foram confeccionados 188 autos de infração de trânsito. A equipe abordou 180 pessoas e 122 veículos. Como resultado das irregularidades constatadas, duas motocicletas e cinco automóveis foram recolhidos. Além disso, 12 condutores foram flagrados dirigindo sem habilitação, 15 estavam sem o uso do cinto de segurança e 18 veículos apresentavam licenciamento em atraso.