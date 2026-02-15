Operação Lei Seca flagra 12 motoristas embriagados em Cascavel

Cascavel - Na noite do último sábado, (14) o Centro de Cascavel foi palco de uma grande Operação Lei Seca que colocou o trânsito da cidade sob fiscalização rigorosa. A ação foi coordenada pelo Pelotão de Trânsito do 6º Batalhão da Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal de Cascavel e a Transitar, com foco principal em condutores sob efeito de álcool e outras infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Desde o início da operação, equipes posicionadas em pontos estratégicos intensificaram as abordagens para garantir mais segurança viária. Ao longo da fiscalização, 132 pessoas e 100 veículos foram abordados, resultando na confecção de 102 autos de infração. A atuação conjunta também levou ao recolhimento de 7 motocicletas e 4 automóveis que apresentavam irregularidades, além da identificação de cinco veículos com licenciamento em atraso e quatro condutores que dirigiam sem habilitação.

O combate à embriaguez ao volante foi o principal eixo da operação. Ao todo, 55 testes etilométricos foram realizados, com a constatação de 12 motoristas em situação irregular. Quatro deles foram autuados por dirigir sob influência de álcool, enquanto outros oito responderam por recusa ao teste do bafômetro, conforme prevê a legislação. Em casos mais graves, quatro condutores do sexo masculino foram presos após o etilômetro apontar índice superior a 0,30 mg/l, caracterizando crime de trânsito.