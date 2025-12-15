Paraná - O Instituto Água e Terra (IAT) divulgou nesta segunda-feira (15) o relatório final da operação realizada em Laranjeiras do Sul, Centro-Sul do Estado, com foco na destinação irregular de resíduos sólidos, especialmente sucatas, identificados como potenciais focos de proliferação do mosquito transmissor da dengue. Foram expedidos quatros Autos de Infração Ambiental (AIA) que, somados, totalizaram R$ 50 mil em multas.

Entre os crimes observados nos oito empreendimentos vistoriados estão a disposição inadequada de resíduos sólidos a céu aberto e a falta de licença ambiental de funcionamento. Em todos os casos foram exigidas adequações ambientais e sanitárias, além da necessidade de expedição da licença ambiental. A força-tarefa ocorreu no último dia 5 de dezembro e contou com o apoio do Ministério Público do Paraná e da Prefeitura do município.

Segundo a coordenadora de fiscalização da regional do IAT de Guarapuava, Caroline Rech, a seleção dos depósitos fiscalizados teve como base o histórico de ocorrências relacionadas à dengue no município. “A Secretaria da Saúde de Laranjeiras indicou os principais pontos com problema de dengue na cidade. Boa parte deles eram locais de deposição de sucata, irregulares, o que favorece o acúmulo de água parada e intensifica a presença de vetores da dengue”, destacou a técnica.