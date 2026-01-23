Cascavel e Paraná - O setor de fiscalização da Transitar realizou na noite desta quarta-feira (21) das 20h às 23h30 a primeira blitz deste ano. A Operação Bloqueio foi realizada em conjunto com a Polícia Militar, na Avenida Brasil, no Centro da cidade. Ao todo, foram realizadas 86 notificações, sendo a maioria, 15, pelo artigo 230 V do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), referente a conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado. Sete motoristas flagrados sem o uso de cinto de segurança e cinco por dirigir veículo sem possuir a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Na operação, duas motocicletas e um carro foram removidos ao Pátio do Detran e três motocicletas, um ciclomotor e um carro foram removidos ao Pátio da Transitar.

De acordo com o supervisor de trânsito, Charles Ponciano, a operação visa garantir a segurança viária e reforçar a conscientização da população sobre o respeito às regras de trânsito. Outras situações também chamaram a atenção durante a blitz: um veículo transitando sem qualquer uma das placas, outro sem equipamentos obrigatórios e dois com as características alteradas. Além disso, tiveram ainda quatro veículos que estavam com o sistema de iluminação alterado e três em mau estado de conservação, além de três outros flagrantes de uso do celular ao volante.

Para Ponciano, é importante este tipo de fiscalização para garantir segurança para as pessoas que estejam nas ruas. “Para que as pessoas saiam de casa e voltem para suas casas em segurança, tirando de circulação aqueles que não estão habilitados a conduzir seus veículos, pessoas que dirigem sem ao menos ter um conhecimento básico de trânsito, que coloca em risco todo o coletivo que transita ali na via e as pessoas também que, muitas vezes, fazem uso de gestão de bebidas alcoólicas, nosso foco é sempre a segurança viária”, explicou.

Conforme o supervisor, o que chama mais atenção é que o uso do cinto de segurança – que já devia ser algo obrigatório ao entrar no veículo – os agentes ainda percebem que muitas pessoas ainda não tem este hábito, não colocam a segurança dela, nem os passageiros em primeiro lugar. “Ela simplesmente entra no carro, liga e vai. É algo que a gente sempre bate em cima, mas percebe que todas as blitz e operações, fiscalizações, as pessoas ainda acabam não usando o cinto de segurança e ele é muito importante para a segurança dos passageiros”, salientou.