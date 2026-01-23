Cascavel e Paraná - O setor de fiscalização da Transitar realizou na noite desta quarta-feira (21) das 20h às 23h30 a primeira blitz deste ano. A Operação Bloqueio foi realizada em conjunto com a Polícia Militar, na Avenida Brasil, no Centro da cidade. Ao todo, foram realizadas 86 notificações, sendo a maioria, 15, pelo artigo 230 V do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), referente a conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado. Sete motoristas flagrados sem o uso de cinto de segurança e cinco por dirigir veículo sem possuir a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Na operação, duas motocicletas e um carro foram removidos ao Pátio do Detran e três motocicletas, um ciclomotor e um carro foram removidos ao Pátio da Transitar.
De acordo com o supervisor de trânsito, Charles Ponciano, a operação visa garantir a segurança viária e reforçar a conscientização da população sobre o respeito às regras de trânsito. Outras situações também chamaram a atenção durante a blitz: um veículo transitando sem qualquer uma das placas, outro sem equipamentos obrigatórios e dois com as características alteradas. Além disso, tiveram ainda quatro veículos que estavam com o sistema de iluminação alterado e três em mau estado de conservação, além de três outros flagrantes de uso do celular ao volante.
Para Ponciano, é importante este tipo de fiscalização para garantir segurança para as pessoas que estejam nas ruas. “Para que as pessoas saiam de casa e voltem para suas casas em segurança, tirando de circulação aqueles que não estão habilitados a conduzir seus veículos, pessoas que dirigem sem ao menos ter um conhecimento básico de trânsito, que coloca em risco todo o coletivo que transita ali na via e as pessoas também que, muitas vezes, fazem uso de gestão de bebidas alcoólicas, nosso foco é sempre a segurança viária”, explicou.
Conforme o supervisor, o que chama mais atenção é que o uso do cinto de segurança – que já devia ser algo obrigatório ao entrar no veículo – os agentes ainda percebem que muitas pessoas ainda não tem este hábito, não colocam a segurança dela, nem os passageiros em primeiro lugar. “Ela simplesmente entra no carro, liga e vai. É algo que a gente sempre bate em cima, mas percebe que todas as blitz e operações, fiscalizações, as pessoas ainda acabam não usando o cinto de segurança e ele é muito importante para a segurança dos passageiros”, salientou.
Blitz da prevenção
Já na manhã desta quinta-feira (22) a Secretaria de Política Sobre Drogas e a Segurança Pública e Proteção à Comunidade, realizou a “Blitz da Prevenção”, uma ação educativa voltada à orientação da população sobre os riscos do uso e abuso de álcool e outras drogas. A ação foi realizada na Avenida Brasil e as equipes distribuíram materiais informativos com orientações preventivas, reforçando os riscos associados ao consumo de substâncias e a importância da conscientização da população.
O secretário de Proteção Sobre Drogas, Marcelo Silva, destacou a importância da atividade no contexto das políticas públicas do Município. “Essa é uma ação importante para Cascavel e faz parte da Operação Resgate Pela Vida ID 2026. É orientação e informação à população, sobre especialmente à prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas”, falou.
Segundo o secretário, além do enfrentamento às drogas ilícitas, a campanha também busca conscientizar sobre a não doação de esmolas, como forma de enfrentamento às situações de vulnerabilidade social. “O dinheiro não contribui para a superação da situação de rua; ao contrário, pode reforçar a permanência nessa condição e agravar o problema”, explicou.
A Blitz da Prevenção integra uma série de ações educativas promovidas dentro da Operação Resgate Pela Vida e terá continuidade nos próximos dias. As equipes também irão visitar comércios da cidade, levando materiais informativos para serem fixados nas vitrines, ampliando o alcance da campanha de conscientização com o apoio da iniciativa privada.
Resgate Pela Vida
A operação Resgate Pela Vida une ações de segurança a medidas de apoio social para pessoas em situação de rua que aceitam o amparo do poder público. Durante as abordagens, são ofertados atendimentos como acolhimento, passagens para retorno à cidade de origem e encaminhamento para vagas de emprego, entre outros serviços, conforme a avaliação da equipe técnica.