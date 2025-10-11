Cascavel e Paraná - A modernidade do transporte público da cidade de Cascavel, que recebeu em agosto do ano passado, uma frota de 15 ônibus elétricos, adquiridos com verbas municipais, reflete num custo mensal de energia elétrica necessária para manter o funcionamento destes veículos. O valor mensal com este tipo de gasto é de cerca de R$115 mil, equivalente a 106,9 mil kW, ou seja, desde que os elétricos passaram a integrar a frota que tem cerca de 150 ônibus, R$ 1,6 milhão foram gastos nos verdinhos.

Para poder colocar os ônibus nas ruas, foi necessário construir duas grandes estruturas: o Eletroterminal – onde os ônibus ficam estacionados e são recarregados nos sete postes de energia e a Usina Fotovoltaica – construída anexa ao Aterro Municipal da cidade, com a promessa de gerar energia suficiente para conseguir abastecer os ônibus e não gerar gastos ao Município.

No entanto, a energia gerada na usina está sendo destinada para prédios públicos, enquanto a conta dos elétricos está tendo que ser paga pelo Município. A informação foi repassada pelo responsável pelo Aterro Sanitário, Elmo Rowe Junior, que explicou que a decisão da inversão dos gastos foi tomada porque a economia é maior usando esta energia da usina em outras unidades do poder público, que também têm um custo alto.

Segundo Elmo, o funcionamento da usina completou nove meses e a média é da geração de 300 mil kilowatts/hora por mês, uma economia que se aproxima de R$ 1,6 milhão – energia que é produzida e convertida diretamente para a rede da Copel, que faz a medição e o rateio das unidades consumidoras que estão em compensação.

“A Usina Fotovoltaica abastece 148 unidades consumidoras do Município. São mais ou menos seis secretarias que participam desse rateio, mas as que mais recebem crédito são as secretarias de Saúde e Educação. A meta era levar essa energia para o Eletroterminal, para os ônibus elétricos, mas houve um estudo que mostrou que era mais viável a gente ter outra forma de usar essa energia”, detalhou o engenheiro.

Elmo explicou ainda que neste grupo o valor do kilowatts é mais elevado, cerca de R$ 0,30 a mais por kilowatt, e que, por isso, o Município optou em fazer a compensação e acaba pagando as faturas do eletroterminal compensando a energia nessas outras unidades, num processo mais vantajoso.