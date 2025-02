Onda de calor faz consumo de energia elétrica aumentar 2,2% no Brasil

Brasil - As altas temperaturas registradas no Brasil nos primeiros meses de 2025 elevaram o consumo de energia elétrica em 2,2% em janeiro na comparação com o mesmo período de 2024. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Segundo a instituição, o setor de saneamento básico teve o maior crescimento na demanda, com 56% em relação ao mesmo período do ano passado. A alta foi provocada pelo calor no mês, o que exige o uso de equipamentos de ar-condicionado e ventiladores, além da utilização da água. Outra parte da demanda vem do ramo de serviços.