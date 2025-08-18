Onça na APAE: Associação afirma que não havia alunos nas dependências da escola

Cascavel - Na manhã desta segunda-feira (18) a APAE de Cascavel emitiu uma nota de esclarecimento sobre o aparecimento de uma onça-parda na instituição. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o animal passava pelas dependências da associação. Conforme a APAE, não havia alunos nas dependências da escola. Veja o vídeo abaixo:

A APAE ainda reforçou que foi realizada uma vistoria na instituição, para garantir a segurança no local. Confira abaixo a nota na íntegra:

A APAE de Cascavel informa que, na manhã desta segunda-feira, foi registrada a presença de uma onça-parda dentro da instituição. De imediato, todas as medidas de segurança cabíveis foram adotadas, garantindo a proteção de colaboradores e alunos.