Cascavel e Paraná - A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Cascavel confirmou nesta quinta-feira (11) que será contemplada na segunda fase do Programa Olho Vivo do Governo do Estado, lançada nesta quarta-feira (10), voltado à segurança pública por meio de câmeras espalhadas pelo Paraná. Nesta etapa, 21,5 mil equipamentos inteligentes vão se somar a outras 5 mil câmeras já instaladas, auxiliando as forças de segurança na resolução de crimes e no policiamento ostensivo. O investimento previsto é de R$ 400 milhões para formar o mais avançado sistema de monitoramento do país.
Cascavel, que conta com o programa desde setembro do ano passado, vai receber mais 40 câmeras com Inteligência Artificial que se somam a outros 100 equipamentos e videomonitoramento que já estão espalhados pela cidade, em diversos pontos. De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública de Cascavel, Coronel Lee, tem um servidor da secretaria que fica nas dependências da Polícia Militar acompanhando as câmeras.
Atualmente, as 100 câmeras instaladas são utilizadas pelas forças de segurança como a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Exército Brasileiro e pela Guarda Municipal que acompanha a movimentação. “Já temos as coordenadas, onde elas serão colocadas e o Município é responsável pela colocação delas e manutenção. Os pontos foram definidos em um trabalho conjunto das forças de segurança, mas a partir de agora os pontos serão revistos e estão suscetíveis a mudanças”, disse Lee.
Segundo ele, desde que elas começaram a funcionar eles já sentiram diferença, ajudando na fiscalização, monitoramento e acima de tudo na redução da criminalidade e ainda na recuperação de carros roubados. “Nós temos que partir para a tecnologia, então é iminentemente na área urbana e nas entradas e saídas de Cascavel”, frisou ele. Lee adiantou ainda, que na área rural o prefeito Renato está trazendo outra tecnologia paralela um sistema que avisa aquela pessoa que estará vigilante acompanhando. Na sede do 6° batalhão da Polícia Militar, as imagens exibidas são recebidas diretamente, em tempo real da central de monitoramento da Guarda Municipal.
Programa
O Programa Olho Vivo é uma iniciativa criada pelo Governo do Paraná em 2022 e conta com uma rede de equipamentos integrados em centrais de monitoramento, com cerca de cinco mil câmeras utilizadas por meio de convênios estaduais, federais e municipais.
Ele faz o cruzamento de dados, imagens e inteligência artificial em tempo real para auxiliar as forças de segurança no reconhecimento de criminosos e suspeitos procurados, localização de pessoas desaparecidas e identificação de veículos furtados ou roubados. Também contará com emissão automática de alertas às forças policiais e apoio direto às investigações da Polícia Civil. Em novas fases, o objetivo é ampliar o escopo para monitoramento de agressores de mulheres e pessoas com tornozeleira eletrônica.
Veículos com registro de furto ou roubo que passarem pelas câmeras terão um alerta emitido pelo sistema. A cada equipamento que ele passar ficará registrada data, hora e rota, contribuindo para que as forças de segurança possam atuar para recuperá-lo. A tecnologia pode ser aplicada para diversos tipos de veículos: carros, motos, caminhões, ônibus e bicicletas.
Pesquisas semelhantes para identificar suspeitos, como cor da roupa, também poderão ser feitas. No caso de pessoas desaparecidas, a descrição física da pessoa e a busca em locais próximos onde houve o desaparecimento vão ajudar a Polícia Civil na resolução desse tipo de crime. No futuro, será possível o reconhecimento facial de procurados e desaparecidos, gerando alertas para as forças de segurança.
Nova fase
A principal diferença entre a primeira e a segunda fase do Olho Vivo é a ampliação do uso de inteligência artificial para uma etapa de “investigação assistida”, em que as câmeras deixam de depender apenas da observação humana e passam a contar com ferramentas de análise automática. Esses modelos funcionam por meio da tecnologia de aprendizado de máquina e redes neurais, permitindo que a plataforma analise as imagens de forma ampla, compreendendo seu contexto, elementos e ações capturadas por câmeras inteligentes.
A plataforma utiliza modelos avançados de visão computacional e inteligência artificial que tornam qualquer imagem “buscável”, permitindo que a polícia investigue crimes com muito mais profundidade: antes, durante e depois da ocorrência.