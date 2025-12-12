Cascavel e Paraná - A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Cascavel confirmou nesta quinta-feira (11) que será contemplada na segunda fase do Programa Olho Vivo do Governo do Estado, lançada nesta quarta-feira (10), voltado à segurança pública por meio de câmeras espalhadas pelo Paraná. Nesta etapa, 21,5 mil equipamentos inteligentes vão se somar a outras 5 mil câmeras já instaladas, auxiliando as forças de segurança na resolução de crimes e no policiamento ostensivo. O investimento previsto é de R$ 400 milhões para formar o mais avançado sistema de monitoramento do país.

Cascavel, que conta com o programa desde setembro do ano passado, vai receber mais 40 câmeras com Inteligência Artificial que se somam a outros 100 equipamentos e videomonitoramento que já estão espalhados pela cidade, em diversos pontos. De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública de Cascavel, Coronel Lee, tem um servidor da secretaria que fica nas dependências da Polícia Militar acompanhando as câmeras.

Atualmente, as 100 câmeras instaladas são utilizadas pelas forças de segurança como a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Exército Brasileiro e pela Guarda Municipal que acompanha a movimentação. “Já temos as coordenadas, onde elas serão colocadas e o Município é responsável pela colocação delas e manutenção. Os pontos foram definidos em um trabalho conjunto das forças de segurança, mas a partir de agora os pontos serão revistos e estão suscetíveis a mudanças”, disse Lee.

Segundo ele, desde que elas começaram a funcionar eles já sentiram diferença, ajudando na fiscalização, monitoramento e acima de tudo na redução da criminalidade e ainda na recuperação de carros roubados. “Nós temos que partir para a tecnologia, então é iminentemente na área urbana e nas entradas e saídas de Cascavel”, frisou ele. Lee adiantou ainda, que na área rural o prefeito Renato está trazendo outra tecnologia paralela um sistema que avisa aquela pessoa que estará vigilante acompanhando. Na sede do 6° batalhão da Polícia Militar, as imagens exibidas são recebidas diretamente, em tempo real da central de monitoramento da Guarda Municipal.

Programa

O Programa Olho Vivo é uma iniciativa criada pelo Governo do Paraná em 2022 e conta com uma rede de equipamentos integrados em centrais de monitoramento, com cerca de cinco mil câmeras utilizadas por meio de convênios estaduais, federais e municipais.