Cascavel e Paraná - Os valores do feijão, tanto do tipo carioca quanto do preto, perderam força ao longo de novembro, conforme levantamento do Cepea. A retração nas cotações foi impulsionada principalmente pelo enfraquecimento da procura, já que compradores se limitaram a recompor estoques, reduzindo o ritmo das negociações.

No caso do feijão-carioca, a entrada de maiores volumes vindos do Sudoeste Paulista ampliou a oferta e acelerou a desvalorização, sobretudo do produto de melhor padrão. Já o feijão-preto enfrentou recuos ainda mais significativos, influenciados pela aproximação da nova safra e pela necessidade de escoar estoques remanescentes.

No dia 28 de novembro, o Cepea apontou preço de R$ 216,81 para a saca de 60 quilos do feijão-carioca de maior qualidade no leste de Goiás. No sul do Paraná, o feijão-preto registrou média de R$ 131,70 por saca, refletindo a pressão baixista que marcou todo o mês.

Ibrafe/ApexBrasil

O Brasil deu mais um passo decisivo para consolidar sua presença no mercado internacional de Feijão, pulses e gergelim. A inauguração do novo escritório da ApexBrasil em Cuiabá marcou também a renovação da parceria com o Instituto Brasileiro do Feijão, Pulses e Colheitas Especiais (Ibrafe), um convênio que tem impulsionado o setor a patamares inéditos nos últimos anos. A assinatura para o período de 2026 a 2028 reafirma uma colaboração estratégica que vem transformando a percepção global sobre a qualidade e o potencial produtivo brasileiro.

Essa nova etapa, com duração de 24 meses e investimento de R$ 3,5 milhões, fortalece um trabalho que ganhou intensidade a partir de 2020, quando Ibrafe e ApexBrasil começaram a reposicionar o Brasil como referência mundial em proteínas vegetais e superalimentos. Desde então, o setor vive avanços expressivos, com aumento das exportações, diversificação de destinos e maior visibilidade internacional para produtos como Feijões especiais e gergelim, itens cada vez mais procurados por mercados exigentes, sobretudo na Ásia.

Apoio internacional

O momento atual é resultado direto dessa cooperação. A produção brasileira, hoje com três safras anuais e reconhecida pela competitividade, está entre as mais robustas do mundo. Com o novo convênio, a meta é ampliar ainda mais esse alcance e apoiar empresas brasileiras para que cheguem a US$ 260 milhões em exportações até 2025.