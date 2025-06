Oeste terá retomada da cobrança de pedágio em 10 dias; veja os valores

Cascavel e Paraná - Desde 2021, os motoristas que trafegam pelas rodovias do Oeste do Paraná estavam livres da cobrança de pedágio. Após o fim dos antigos contratos de concessão, o trecho da BR-277, que inicia em Foz do Iguaçu e corta todo o Estado, até Paranaguá, permaneceu sem tarifas por quase três anos.

Contudo, a partir da 0h do dia 28 de junho, a cobrança volta a ser aplicada nas seis praças de pedágio localizadas entre Prudentópolis e São Miguel do Iguaçu, sob a gestão da concessionária EPR Iguaçu. No outro trecho, que vai de Prudentópolis até Paranaguá, a cobrança foi retomada ainda no ano passado.

São 662 quilômetros de rodovias nas regiões Oeste e Sudoeste sob gestão do grupo EPR Iguaçu, vencedor do leilão do Lote 6 da nova Concessão das Rodovias Integradas do Paraná, o PR Vias. A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) autorizou o início da cobrança tarifária nas praças localizadas na BR-277 a partir das 00h do dia 28 de junho.

Início educativo

Inicialmente, as praças de pedágio passam a funcionar em caráter educativo, sem cobrança, e com foco na divulgação de informações sobre as tarifas e os benefícios disponíveis. Durante a operação assistida, os motoristas deverão passar pelas cabines para classificação do veículo e orientação. Os veículos que utilizam tag devem passar pelas pistas de cobrança automática indicadas pela sinalização.

A cobrança tarifária, neste momento, inicia nas seis praças de pedágio localizadas na BR-277, nas cidades de: Prudentópolis (km 302), Candói (km 388), Laranjeiras do Sul (km 464), Cascavel (km 568), Céu Azul (km 620) e São Miguel do Iguaçu (km 704).

Há previsão, no contrato de concessão, de implantação de três novas praças de pedágio na região Sudoeste, nos municípios de Lindoeste (BR-163), Ampére (PR-182) e Pato Branco (PR-280). O prazo para a conclusão desta etapa é de até 12 meses e ainda não há previsão de início de cobrança de tarifa nesses trechos.

Descontos e benefícios

A EPR informou que oferecerá o Desconto para Usuários Frequentes e o Desconto Básico de Tarifa. Já as motocicletas terão isenção total. “O DBT garante desconto de 5% para os veículos que realizarem o pagamento automático com TAG. Já o DUF proporciona redução de até 98% nas tarifas para veículos leves com uso de TAG eletrônica e passagens frequentes nas praças. É uma característica deste contrato, maduro e justo, essa previsão de benefícios, deixando o pedágio mais acessível, bem como o volume de investimentos significativos”, ressalta o diretor-presidente do Núcleo EPR Paraná, Marcos Moreira.