Obras da Sanepar afetam abastecimento em Cascavel nesta terça (16)

Cascavel e Paraná - A Sanepar realiza nesta terça-feira (16) mais uma etapa das obras de implantação do novo reservatório de água no bairro Morumbi, em Cascavel. A partir das 8h, será feito o trabalho de interligação de redes, que exige a paralisação temporária de uma unidade de bombeamento.

Foto: Assessoria

Em função disso, poderá ocorrer redução de pressão na rede ou falta de água temporária em ruas dos bairros Morumbi, Lago Azul e Mantovani. A normalização do abastecimento está prevista para a manhã da quarta-feira (17).

As obras são essenciais para o início da operação do novo reservatório do Morumbi, que está em fase final de construção na região norte da cidade. Com capacidade para armazenar 2 milhões de litros de água, a unidade deve entrar em funcionamento até o fim deste ano.

O investimento total, somado à instalação do reservatório de água tratada da Rua Fortaleza, é de quase R$ 19 milhões. Com essas ações, a Sanepar vai ampliar em 8% a capacidade de reservação de água em Cascavel.

ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO

A Sanepar orienta os moradores a: