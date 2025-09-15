Obras da Sanepar afetam abastecimento em Cascavel nesta terça (16)

Cascavel e Paraná - A Sanepar realiza nesta terça-feira (16) mais uma etapa das obras de implantação do novo reservatório de água no bairro Morumbi, em Cascavel. A partir das 8h, será feito o trabalho de interligação de redes, que exige a paralisação temporária de uma unidade de bombeamento.
Em função disso, poderá ocorrer redução de pressão na rede ou falta de água temporária em ruas dos bairros Morumbi, Lago Azul e Mantovani. A normalização do abastecimento está prevista para a manhã da quarta-feira (17).
As obras são essenciais para o início da operação do novo reservatório do Morumbi, que está em fase final de construção na região norte da cidade. Com capacidade para armazenar 2 milhões de litros de água, a unidade deve entrar em funcionamento até o fim deste ano.
O investimento total, somado à instalação do reservatório de água tratada da Rua Fortaleza, é de quase R$ 19 milhões. Com essas ações, a Sanepar vai ampliar em 8% a capacidade de reservação de água em Cascavel.
ORIENTAÇÕES À POPULAÇÃO
A Sanepar orienta os moradores a:
- Evitar desperdícios e priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal;
- Adiar atividades que exigem grande volume de água, como lavar calçadas, carros ou enchimento de piscinas.
CANAIS DE ATENDIMENTO
Em caso de dúvidas ou mais informações, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelos seguintes canais:
📞 Telefone: 0800 200 0115 (atendimento 24 horas)
📧 E-mail: [email protected]
💬 WhatsApp: (41) 99544-0115
Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número da matrícula.
📱 Para consultar esta e outras informações, acesse o aplicativo Sanepar Mobile ou o site oficial:
🌐 www.sanepar.com.br
Informações: Sanepar