Cascavel e Paraná - Com o avanço das obras da nova Unidade de Saúde da Família (USF) do Lago Azul, que já alcançou 52% de execução, o atendimento à população da região passará por mudanças temporárias.
A partir de segunda-feira (26), os serviços da USF Lago Azul serão realizados em unidades diferentes. Os atendimentos médicos, de enfermagem e demais serviços da equipe ocorrerão na USF Morumbi, localizada na Rua Monte Negro, nº 404. Já o atendimento odontológico será transferido para a USF Colmeia, na Rua Horácio Ribeiro dos Reis, s/nº.
A alteração é provisória e necessária para garantir a continuidade das obras. A previsão é que a nova unidade seja entregue em junho deste ano, oferecendo mais conforto, estrutura e qualidade no atendimento à população.
Obra
A nova USF está sendo construída na Rua Marapendi, nº 1449, em uma área de quase 700 metros quadrados, com investimento de R$ 3.775.000,00. A estrutura contará com três equipes completas de Saúde da Família, seis consultórios médicos e três consultórios odontológicos.
O projeto inclui ainda salas de vacina, curativo, enfermagem, inalação, pré-consulta, reunião e serviço social, além de dois estacionamentos. Os recursos foram viabilizados com contrapartida de 5% do Município e o restante por meio de convênio com o Governo do Estado, via Secretaria Estadual de Saúde, articulado pelo deputado estadual Oziel Luiz, o “Batatinha”.
Fonte: Secom