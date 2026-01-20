Cascavel e Paraná - Com o avanço das obras da nova Unidade de Saúde da Família (USF) do Lago Azul, que já alcançou 52% de execução, o atendimento à população da região passará por mudanças temporárias.

A partir de segunda-feira (26), os serviços da USF Lago Azul serão realizados em unidades diferentes. Os atendimentos médicos, de enfermagem e demais serviços da equipe ocorrerão na USF Morumbi, localizada na Rua Monte Negro, nº 404. Já o atendimento odontológico será transferido para a USF Colmeia, na Rua Horácio Ribeiro dos Reis, s/nº.

A alteração é provisória e necessária para garantir a continuidade das obras. A previsão é que a nova unidade seja entregue em junho deste ano, oferecendo mais conforto, estrutura e qualidade no atendimento à população.