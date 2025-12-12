Cascavel e Paraná - Quem já se aventurou a reformar a própria casa enquanto mora dentro dela sabe que paciência vira item de primeira necessidade. A promessa é sempre a mesma: “vai ficar lindo”. Mas, até lá, convivemos com poeira, barulho e aquela sensação diária de “por que eu fiz isso comigo?”. E é exatamente nesse clima de obra interminável que vive a Rodoviária de Cascavel: todo mundo dentro, a obra no meio, e o caos bem distribuído – “trocando o pneu com o carro andando”!

Foto: Paulo Alexandre/O Paraná

Todo mundo dentro resume bem uma obra pública que está deixando os funcionários com o “cabelo em pé”, uma verdadeira novela que a cada novo episódio tem uma pimenta na história. A obra da tão sonhada “Nova Rodoviária” da cidade – que merecia há anos um espaço mais moderno, mais seguro e com menos pilantragem – era para ter ficado pronta do fim de setembro, mas como “quase tudo” no serviço público atrasa, é claro que ela também e um novo prazo foi dado, março de 2026.

Só que nem só de trabalho o homem vive a obra também vai tirar férias. Férias? Isso mesmo, o que já estava atrasado vai demorar um pouco mais. A partir da próxima segunda-feira (15) o ritmo da obra que já está devagar, vai diminuir um pouco mais e só retorna depois da primeira semana de janeiro, mas daí em “força total”, expressão utilizada pelo o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas de Cascavel, Severino Folador.

Questionado sobre a “paradeira” de pelo mais de 20 dias nas obras, Folador disse que a decisão foi tomada porque aumenta e muito o volume de passageiros no prédio público, devido ao período de férias e de festas. “A nossa previsão é diminuir bem os trabalhos para que não prejudique as pessoas que vão transitar aqui na nossa Rodoviária”, explicou o secretário.

Segundo a direção da Rodoviária que é administrada pela a Transitar, para este ano o aumento de passageiros vai ficar na faixa de 45% a 60%, baseado em dados das empresas de transporte que fazem as vendas das pessoas. Somente neste primeiro semestre do ano, passaram pelo o local uma média de 1, 5 milhão de passageiros. Os dados são fechados a cada semestre pela a autarquia.

Foto: Paulo Alexandre/O Paraná

Vai cair água!

Paralelo às obras, no início do mês o local virou notícia após uma “chuvarada” cair mais dentro do que fora, atingindo em cheio os guichês das empresas recém-instaladas: um “banho de inauguração”. Folador afirmou que o problema foi causado pelo entupimento das calhas antigas, cuja troca não estava prevista na reforma. Do telhado antigo, serão substituídas apenas as folhas transparentes, feitas sob medida para o terminal.

O secretário afirmou que “o que deu para arrumar, arrumaram”, mas admite que a cada chuva o coração bate mais forte. E não é para menos: corredores do segundo piso viraram piscininha improvisada, empresas tiveram prejuízos com equipamentos e algumas ficaram mais de 24 horas sem atender. Vídeos nas redes sociais mostraram água escorrendo em grande volume por luminárias e pontos da estrutura. O temporal também deixou o prédio sem energia elétrica, ampliando os transtornos para passageiros e dificultando a limpeza emergencial.

Foto: Paulo Alexandre/O Paraná

Só faltam 10%!

Folador admite que a obra enfrentou diversos problemas, mas afirma que agora segue o cronograma e já atingiu 90% de conclusão. Assim que forem finalizados, os espaços serão entregues gradualmente à Transitar, incluindo os novos boxes.

“A obra abrange 18 mil metros quadrados da antiga rodoviária. A parte externa — paisagismo e revitalização do asfalto — vamos discutir com a Transitar a partir de janeiro”, explicou.